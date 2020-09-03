新冠肺炎︳民建聯倡改善通報「執屍隊」患者遺體　抗疫基金作補償

將軍澳一名新冠肺炎患者早前病逝後，上月26日由負責處理屍體、俗稱「執屍隊」的食環署屍體處理組員工處理，但他們當時未獲告知該遺體為新冠肺炎患者，事後員工須被送往隔離營。 民建聯立法會議員梁志祥指，繼他們早前提到上述案件後，上月底仍有兩宗執屍隊成員接觸確診患者遺體時未獲通報的個案，他批評有關問題接二連三，要求當局做好通報機制，並培訓「執屍隊」員工相關消毒、防疫程序，同時由抗疫基金向他們作補償。

梁志祥。（黃舒慧攝）

梁志祥見記者時指，上月28日再有第二宗執屍隊成員因為接觸了患者遺體而要接受隔離檢疫的案件，而上月30日亦有遺體未被通知為確診患者，但由於執屍隊成員有穿保護衣，才無需要接受隔離檢疫。他指，當局沒正式通知執屍隊成員有關遺體曾為患者的消息，令他們有很大怨言，認為該協調機制有很大漏洞，又在員工未清楚是否確診之前，就要他們繼續處理屍體。

未有人講解如何消毒及處理保護衣

梁志祥引述執屍隊的員工指，他們日後工作會穿保護衣，但目前未獲介紹如何消毒及處理保護衣，所以非常擔心人身安全，亦無接受病毒檢測，認為保障不足。

民建聯將約見食環署官員，研究如何向執屍隊做好適時通報機制，令執屍隊隊員有所保障，並要向他們培訓保護衣如何處理，例如應在現場處理或帶回公司等。民建聯亦建議，由抗疫基金向有關員工提供合適的支援。