新冠肺炎｜死者檢測結果將通知食環署　員工處理遺體須穿防護裝備

本港新冠肺炎疫情未平，今日（2日）再有一名87歲老翁送院離世後，經驗屍發現確診。醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會召開特別會議後，同意醫護人員需按風險評估，決定是否為死者進行新冠肺炎病毒檢測，並通知食物環境衞生署。 倘醫院未能於短時間內得出檢測結果，醫院及食環署將會按「第2類」遺體的方式處理有關遺體。遺體需以黃色標籤作出識別，職員在處理遺體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣和外科口罩，或須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。

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醫院管理局傳染病及緊急應變中央委員會今日開會，討論近日兩宗公立醫院病人於死亡後確診的遺體安排程序。醫管局發言人表示，由於急症室醫護人員需為送院的垂危病人即時進行急救，未及進行全面的問診及風險評估，參與搶救的醫護人員必須配備全套個人保護裝備，及於合適的急救房間進行急救。

委員會同意，假如病人於搶救無效死亡，醫護人員需按風險評估，決定是否為死者進行新冠肺炎病毒檢測，以協助衞生防護中心進行其他流行病學的跟進行動，包括追蹤其感染源頭及安排密切接觸者進行檢疫。

旺角維景酒店一名87歲老翁住客，送院離世後才確診。（余俊亮攝）

醫護人員會將病毒測試結果通知食物環境衞生署，以便有關工作人員按合適的防護規格前往醫院接收遺體，移送公眾殮房。假如醫院未能於短時間內得出測試結果，為審慎起見，醫院及食物環境衞生署將會按「第2類」遺體的方式處理有關遺體。根據相關指引，「第2類」遺體需以黃色標籤作出識別，職員在處理遺體時須穿上合適保護裝備，包括手套、防水保護衣和外科口罩，如可能有飛濺物，須戴上護目鏡或面罩以保護眼睛。

醫管局會繼續與食物環境衞生署就遺體處理的安排，保持緊密聯繫，保障有關工作人員的安全。