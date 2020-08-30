食環「執屍隊」員工無穿防護衣碰遺體：無人同我講死者是肺炎患者

將軍澳一名新冠肺炎患者上周病逝，負責處理屍體、俗稱「執屍隊」的食環署屍體處理組員工表示，當時不知道遺體是新冠肺炎患者，僅按一般流程穿外科口罩及手套，而她本人事後被送往隔離營。 民建聯立法會議員周浩鼎批評，事件反映政府部門存在漏洞，將處理屍體的前線員工置於風險中。

食環署屍體處理組郭太表示，她在本月26日接獲通知到將軍澳醫院處理一具遺體，當時她僅按照一般流程，穿戴外科口罩及手套，並無穿著保護衣。（黃舒慧攝）

僅戴口罩、手套

民建聯議員梁志祥、周浩鼎今日（30日）舉行記招，指「執屍隊」工作流程存在漏洞，有前線員工在處理遺體時，並不知道屬肺炎患者遺體，未能做足防範。

食環署屍體處理組員工郭太透過視象通話表示，本月26日接獲通知，到將軍澳醫院處理一具遺體，當時她僅按照一般流程，穿戴外科口罩及手套，並無穿著保護衣。

處理遺體後，她被其他分區的同事提醒，自己接觸的有可能是新冠肺炎死者的遺體，繼而通報上司。上司當晚通知該組員工翌日無需上班，而郭太與另外四名同事，則在28日分別送往竹篙灣及八鄉隔離。她事後才確認自己當晚處理的，是肺炎患者遺體。

郭太憶述，當時她有近距離接觸遺體，包括將遮蓋遺體臉容的袋拉上，亦有接觸手腕處確認姓名一致，整個工作時段約3分鐘。

港九新界值勤室公會籌委會主席郭色明表示，事件令其他員工人心惶惶，擔心被傳染。他指出，員工平常會在在值勤室等待工作指派，完成工作後會回到值勤室等待，因此如果有員工在工作期間受感染，則會擴散出去。

他指員工今年4月曾要求食環署，因應肺炎疫情，為屍體處理組員工提供額外津貼，當時食環署回覆指，涉及新冠肺炎的遺體不會由屍體處理組處理，風險較低，因此不會提供津貼。

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周浩鼎批評，今次事件反映政府部門內部溝通不足，存在通報機制的漏洞。（黃舒慧攝）

梁志祥憂出現群組感染

民建聯立法會議員周浩鼎批評，今次事件反映政府部門內部溝通不足，存在通報機制的漏洞，批評食環署、衛生防護中心在事件中存在角色和責任，因他們應及時為前線員工提供足夠資訊，以準備合適的防護措施。

梁志祥指，屍體處理組員工過去一直擔心會需要處理肺炎死者遺體，因此要求有適當訓練和加班費，但署方完全不理會，凸顯漏洞。他指，今次事件的個案，死者家人在稍早前已確診，署方理應知道死者和患者有密切接觸，卻未及時提供資訊。他指全港「執屍隊」只有72人，如果出現群組感染，會帶來嚴重後果。

民建聯屯門支部主席葉文斌表示，按照一般涉及傳染病的遺體通報流程，會由現場警方告知屍體處理組，讓員工可以提前準備合適防護措施。但在今次事件，有可能是警方本身亦不知道遺體涉及新冠肺炎，反映整個通報機制存在問題。

周浩鼎認為，事件後，相關員工需進入隔離營，有可能影響他們家庭生活及日常安排，認為政府應向他們提供補貼，而且因應他們的工作明顯面臨風險，應參考醫管局急症室員工的津貼安排，提供補助。