法官匿名信風波　葛珮帆周浩鼎去信促司法機構赴立法會詳細交代

民建聯立法會議員葛珮帆、周浩鼎日前在YouTube片段中，引述一封內容未證實真偽的「匿名信」，指終審法院首席法官馬道立7月3日召集全港裁判官出席一個法律簡介會，席間高等法院法官黃崇厚指，如審訊涉及反修例示威，除非有十分穩妥證據，否則可以疑點利益歸於被告原則「令其脫罪」。司法機構回應指，匿名信中指稱講者所發表的談話內容並不屬實。 葛珮帆、周浩鼎今日（4日）表示，已去信立法會司法及法律事務委員會主席梁美芬，要求加入議程並邀請司法機構代表出席，就該法律講座的目的及內容作出明晰的交代。

司法機構回應指，匿名信內容不實。（資料圖片）

司法機構日前回應指，司法機構轄下香港司法學院，於7月3日曾為裁判官舉辦有關講座，主題為「司法公正及公眾信心」，但匿名信中指稱講者所發表的談話內容並不屬實。再者，終審法院首席法官沒有如該匿名信所指，在該講座後與任何裁判官開會，因此匿名信的有關內容亦不屬實。

周浩鼎和葛珮帆發聲明，稱司法機構的回應未夠全面，亦未能釋除公眾對當口講座的目的及內容所引起的疑慮，又指近日法官在審理反修例案件時，在法律原則運用上亦出現錯誤，其判詞、判決均引起不少社會上的爭議。

二人認為，司法機構有責任就講座的目的及內容向公眾作出詳細的交代，認為為了公眾利益考慮，要求司法及法律事務委員會於會議上安排議程，邀請司法機構派代表出席會議，就當日舉辦講座的目的及內容作出明晰的交代，解答議員提問，以維護本港司法機構的尊嚴及公信力。

葛珮帆和周浩鼎去信司法及法律事務委員會主席梁美芬，要求於會議上安排議程，邀請司法機構派代表出席會議，就當日舉辦講座的目的及內容作出明晰的交代。（高仲明攝/資料圖片）

周浩鼎在直播中朗讀匿名信，點名提及高院法官黃崇厚，指他在7月3日的簡介會中，要求裁判官於審訊過程中要謹言慎行、顧及市民感受，又稱當時馬道立「只作旁觀」。周浩鼎又引述匿名信指，黃不點名批評藍絲法官說話要小心，不要觸怒市民，又指藍絲法官被「起底」是「唔抵可憐」等。

匿名信又稱，黃崇厚指如審訊涉及反修例示威，除非有十分穩妥證據，否則可以疑點利益歸於被告原則「令其脫罪」。葛珮帆指，未能確定信件所有內容真偽，但周浩鼎認為內容令社會有「好大憂慮」，促請馬道立交代。葛珮帆聲稱，已「核實」有這個簡介會存在。