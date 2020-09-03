葛珮帆周浩鼎稱高院法官「告誡」藍絲裁判官　司法機構：內容不實

民建聯立法會議員葛珮帆、周浩鼎昨日（2日）在YouTube片段，引述一封內容未證實真偽的「匿名信」，指終審法院首席法官馬道立7月3日召集全港裁判官出席一個法律簡介會，又聲稱高等法院法官黃崇厚席間批評「藍絲」法官，要其小心言行。 司法機構回應指，匿名信中指稱講者所發表的談話內容並不屬實，終院首席法官亦沒有如該匿名信所指，在該講座後與任何裁判官開會，因此匿名信的有關內容亦不屬實。

引述匿名信內容 但承認未知真偽

周浩鼎在直播中朗讀匿名信，點名提及高院法官黃崇厚，指他在7月3日的簡介會中，要求裁判官於審訊過程中要謹言慎行、顧及市民感受，又稱當時馬道立「只作旁觀」。周浩鼎又引述匿名信指，黃不點名批評藍絲法官說話要小心，不要觸怒市民，又指藍絲法官被「起底」是「唔抵可憐」等。

匿名信又稱，黃崇厚指如審訊涉及反修例示威，除非有十分穩妥證據，否則可以疑點利益歸於被告原則「令其脫罪」。葛珮帆指，未能確定信件所有內容真偽，但周浩鼎認為內容令社會有「好大憂慮」，促請馬道立交代。葛珮帆聲稱，已「核實」有這個簡介會存在。

司法機構昨晚（2日）回應指，司法機構轄下香港司法學院，於7月3日曾為裁判官舉辦有關講座，主題為「司法公正及公眾信心」，但匿名信中指稱講者所發表的談話內容並不屬實。再者，終審法院首席法官沒有如該匿名信所指，在該講座後與任何裁判官開會，因此匿名信的有關內容亦不屬實。

葛珮帆、周浩鼎於YouTube片段引述匿名信。（葛珮帆YouTube頻道片段截圖）

司法機構回應指，匿名信內容不實。（資料圖片）

周浩鼎：聲明無講邊部分不屬實

周浩鼎回應指，司法機構的聲明承認7月3日確實有召開會議，但無交代內容，但匿名信令公眾對司法機構的聲譽有質疑，「無講到邊部分唔屬實，邊部分屬實」。他要求司法機構公開交代會議內容，亦會去信立法會司法及法律事務委員會，邀請司法機構代表交代，「釋除公眾憂慮」。

葛珮帆在Facebook貼出回應指，收到市民投訴故要求司法機構澄清，她自己沒就個別案件提出意見，不認為自己企圖影響司法機構運作。她稱自己做了fact check，「就是我證實了有這個會議」。