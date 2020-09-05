全民檢測｜聶德權：難憑幾個數字　判斷效益高低　結束後交代開支

普及社區檢測計劃今日（ 5日）踏入第五天，截至今早11時半，已經有超過100萬人網上預約登記參與計劃，而政府決定延長計劃4天至9月11日，市民於今早起可預約9月8日至11日的時段作檢測。 公務員事務局局長聶德權今日於Facebook上以「澄清事實 • 消除疑慮」為題撰文，表示市民由擔心「篤鼻痛唔痛」，到「檢測中心係咪好危險」，中間經過連日來政府的解說、醫護和其他工作人員的努力，以及完成檢測的巿民現身説法，相信現時已消除了不少人的疑慮，又強調，計劃效益須從多角度考量，而開支等相關資料會待計劃完結後向公眾交代。

聶德權又表示，當市民代入不同角色，從不同角度思考，或許對「效益」會有不同理解。（資料圖片／張浩維攝）

聶德權續指，在昨日的記者會上表示，專家亦提及不必討論成本效益問題，因為計劃的成效須從不同角度的考慮，強調最重要的是透過普及檢測盡量找出隱形患者，並指群組爆發可能只是一個患者有所接觸、去過的地方、見過的人，都可以引起。另外，政府透過計劃和其他防疫措施，希望盡早結束疫情，當社會仍然處於疫情當中時，無論是個人、工作或企業均須承受着很大的成本。

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聶德權指，要在短時間內為超過百萬人進行普及社區檢測，須投放大量人力物力，市民關注效益是可以理解的，惟很難單憑幾個數字就判斷效益高低。聶德權又指，社會部分人士或許認為，普及社區檢測看似「只」找到四名隱形患者，假如這四人遲了幾日才發現受感染，無法估計當中造成的影響。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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聶德權又表示，當市民代入不同角色，從不同角度思考，或許對「效益」會有不同理解。認為香港大多數人都沒有受感染非常幸運，但相信市民都感受到疫情的影響，明白疫情「唔斷尾」，對未來的生活、社會的經濟會有多大衝擊。

最後，聶德權強調，對抗疫情需要每一位香港人的參與和配合，計劃預約登記人數超過一百萬是一個鼓勵，政府會繼續盡最大努力，解說清楚，釋除市民疑慮，又指開支等相關資料會待計劃完結後向公眾交代。