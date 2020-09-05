全民檢測｜長洲檢測中心首日每小時約百人參與　市民失望無口罩派

政府早前宣布全民檢測「普及社區檢測計劃」擴展至離島鄉郊地區，今日（5日）是長洲的檢測中心首日開放。該檢測中心於早上9時開放，上午人流不算太多，亦不見有人龍，估計一小時到場參與檢測的市民不足100人。有完成檢測的市民指「完全唔使等」，檢測整個過程不需10分鐘。 另外，政府早前宣傳指完成檢測後可獲10個外科口罩。然而今日長洲檢測中心內，完成檢測後市民只獲贈酒精搓手液，不少人大感失望。有長者指，因口罩使用量高，「諗住順便有口罩拎，但得支搓手液，無乜用，係好失望㗎！」

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▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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長洲檢測中心設於長洲體育館，由今日至下周二（8日）開放，時間則由早上9時至下午5時，比全民檢測計劃141個檢測中心朝8晚8為短。當局同樣安排受過訓練的採樣人員，為居民採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本作化驗。

《香港01》記者今早約11時抵長洲檢測中心視察，發現到來採樣的市民不算多，不用排隊就能進入中心，與大部分檢測中心情況相若，一小時約有100人接受採樣，當中大部份為長者或中年人士，亦有外傭參與，工作人員也指「唔使預約都得，入面無乜人」。

9月5日，長洲的檢測中心首日開放。（羅國輝攝）

市民進入檢測中心前，有工作人員量度體溫及要求市民使用酒精搓手液。檢測中心內目測有10多個採集樣本站，而等候區的市民亦不算多，最高峰時約有10多名市民等候進入採集樣本站。

完成採集樣本程序後，市民離開前獲贈一枝酒精搓手液。

市民進入檢測中心前，有工作人員量度體溫及要求市民使用酒精搓手液。（羅國輝攝）

長洲居民：長洲有檢測中心先過嚟做

長洲居民梁伯伯完成檢測後形容，「撩到個鼻最入個陣有啲痛，有少少唔舒服，不過都好快。」他指檢測中心擴展至長洲可更方便長者，因平日已極少至港島，「如果仔女唔陪出港島都未必做。」早前政府宣傳片指完成檢測後可領取外科口罩，然而今日只得酒精搓手液，梁伯伯就坦言十分失望，「電視話有口罩㗎嘛，梗係口罩好過呢枝唔知乜嘢，有好過無啦。」

市民郭女士與外傭一同進行檢測，她形容過程十分流暢、迅速，亦無太大不適。她坦言若政府不擴展檢測中心至長洲，則未必會到其他區參與檢測，「𠵱家因為疫情都好少出香港，唔會刻意出去做，長洲有先過嚟做。」她又笑言一得悉長洲有檢測中心已立即預約，因「做咗知到結果都好啲，安心啲」。而因外傭經常要照顧家人，故亦與外傭一起檢測。

居民楊小姐認為檢測過程比想像中輕鬆，亦無不適。她就指因早前已聽說長洲會設檢測中心，故沒有預約其他區進行檢測。對於完成檢測後沒有派發口罩，楊小姐笑言「無乜所謂，政府免費幫我哋做（檢測）已經好感恩」。

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