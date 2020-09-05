全民檢測｜問責官員檢測結果全為陰性　民主派竟有一人參與檢測？

撰文：彭焯煒
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政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權今早（5日）公布，截至今早11時半，已經有超過100萬人網上預約登記參與計劃，而政府決定延長計劃4天至9月11日，市民於今早起可預約9月8日至11日的時段作檢測。
特首林鄭月娥上周曾聯同一眾司局長，在出席行政會議前參加檢測，但卻未有對外公布檢測結果，政府發言人回覆《香港01》查詢時表示，問責官員的檢測結果為陰性。
民主派早已表明不會參與檢測，但民協馮檢基昨（4日）卻在Facebook發帖，並上載相片，指自己已參與檢測，又呼籲市民快點做檢測，但有不少網民在帖文下留言，不滿他參與檢測，批評他「出賣市民，支持政府」。
民協馮檢基於其Facebook發帖，指自己已參與檢測，又呼籲市民快點做檢測。
港府上周起推行自願全民檢測，建制派幾近全體出動支持，立法會秘書處上周亦為議員提供檢測服務，當時包括立法會主席梁君彥在內的27名建制派議員出席參與。
中聯辦副主任陳冬、仇鴻、盧新寧、何靖、秘書長文宏武及部分工作人員，在計劃展開首日亦前往政府總部檢測中心進行採樣，稱以實際行動支持特區政府推行的全民檢測計劃。
多名港區全國人大代表、政協委員及建制派人士，上周三（2日）亦到灣仔會展檢測中心接受檢測，全國人大常委譚耀宗當時表示，參加檢測是為己為人，又稱香港很幸運得到國家支持，有今次經驗後，即使爆發第4、5波疫情亦不用擔心。
▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼
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▼18區社區檢測中心一覽▼
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