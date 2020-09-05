全民檢測｜問責官員檢測結果全為陰性　民主派竟有一人參與檢測？

政府自9月1日起推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，公務員事務局局長聶德權今早（5日）公布，截至今早11時半，已經有超過100萬人網上預約登記參與計劃，而政府決定延長計劃4天至9月11日，市民於今早起可預約9月8日至11日的時段作檢測。

特首林鄭月娥上周曾聯同一眾司局長，在出席行政會議前參加檢測，但卻未有對外公布檢測結果，政府發言人回覆《香港01》查詢時表示，問責官員的檢測結果為陰性。

民主派早已表明不會參與檢測，但民協馮檢基昨（4日）卻在Facebook發帖，並上載相片，指自己已參與檢測，又呼籲市民快點做檢測，但有不少網民在帖文下留言，不滿他參與檢測，批評他「出賣市民，支持政府」。