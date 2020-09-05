網民號召明九龍遊行　湯家驊：國安法針對顛覆政權　只參與難被控

網上有人號召周日（6日）舉行「九龍大遊行」，反對《港區國安法》及健康碼等。警方今日在Facebook社交專頁發帖文，重申該活動並無獲得警方的不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有可能觸犯《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，呼籲市民勿參與，警方屆時會迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。 今次遊行是國安法立法後，首次舉行的大型遊行，主題更是打正旗號反對國安法，行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，若市民只參與遊行，難以被控違反國安法，但若展示「光復香港，時代革命」旗幟或高叫相關口號，則有機會違反國安法。

網上有人號召周日（6日）舉行「九龍大遊行」，反對《港區國安法》及健康碼等。

湯家驊向《香港01》表示，國安法立法的其中一個目的是針對顛覆政權的行為，但若市民只參與遊行，雖則是表明反對國安法，沒有挑釁行為，則不會被控違反國安法。至於國安法立法後參與遊行的風險會否較高，他回應指，國安法並非針對普通示威遊行，相信因遊行而被控的風險不高。

湯家驊強調，國安法第4條已保障人權，《公民權利和政治權利國際公約》亦對集會、遊行示威等自由有所保障。但由於現時二人限聚令仍然生效，市民若參與遊行或會觸犯相關法例，故要自行考慮風險。

據了解，警方鑑於近期民情反彈，以及本周日及周一（8月30日及31日）有示威者藉「太子站8.31事件」出來示威，加上今次遊行是反對國安法及健康碼等針對內地議題，因此會嚴陣以待，並會以高姿態戒備，包括1,600名防暴警在內，合共部署至少2,000警力應對。除了在油尖旺戒備，因應網民稱或轉至其他區域，各警區也有部署人手應付。