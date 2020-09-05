警方FB再發文警告明勿參與「九龍區遊行」︰會果斷執法　絕不手軟

網民發起明日（6日）在九龍區遊行，消息指，警方將部署約2,000警力應對，包括有1,600名防暴警在內。 警方今日（5日）下午再在其Facebook發文警告勿參與遊行，重申「警方會迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。」警方表明，明日會在西九龍一帶部署足夠警力，其他警區亦會提高戒備。這是警方自昨日下午1時許以來，約26小時內再發文作出警告。

警方部署2000警力 如臨大敵應對網民號召明日「九龍大遊行」

網民號召周日「九龍大遊行」，警方facebook再發文警告「絕不手軟」。（警隊facebook截圖）

指遊行未經批准集結 受限聚令禁止

警方今日3時許，在Facebook專頁發布貼文，指有人繼續鼓吹明天九龍遊行，警方再次警告，該活動屬於未經批准集結，亦屬受禁羣組聚集，「任何人組織或參與，甚至進行暴力衝擊，均屬違法，警方會迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。」

警方表明，明日會在西九龍一帶部署足夠警力，其他警區亦會提高戒備，「如發現任何涉嫌違法行為，定必立即介入及果斷執法。」

警方昨下午初段在Facebook發帖文關注大遊行，強調會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，適時作出拘捕。

據了解，警方鑑於近期民情反彈，日前適逢「太子站8.31事件」出現示威，加上遊行以反對《國安法》及健康碼等作為號召，故嚴陣以待，會以高姿態戒備，包括1,600名防暴警在內，合共部署至少2,000警力應對。除了在油尖旺戒備，因應網民稱或轉陣到其他地區，各警區也有部署人手應付。