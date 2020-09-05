警方部署2000警力　如臨大敵應對網民號召明日「九龍大遊行」

網上有人號召周日（6日）舉行「九龍大遊行」，反對《國安法》及健康碼等。警方昨晚在Facebook社交專頁發帖文，重申該活動並無獲得警方的不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有可能觸犯《公安條例》，呼籲市民勿參與。 據了解，警方將部署約2,000警力應對，除西九外，其他各區都有戒備，以防示威者突然改到其他地區。

↓831一周年﹕示威者與防暴警旺角對抗↓

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警方FB：遊行未獲不反對通知書

警方昨晚在Facebook社交專頁發帖文指，留意到有人於網上號召周日在九龍區進行未經批准的集結，重申該活動並沒有獲得警方的不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有機會觸犯《公安條例》，一經定罪最高可被判處監禁5年 。



此外，警方指，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，以及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下有關進行受禁羣組聚集的規定。



警方強調絕不容忍任何違法行為，呼籲市民不要參與，又指會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，適時作出拘捕。

網民一年來多次發起遊行，最終演變成警民大衝突。 （資料圖片）

其他區域也部署人手應付

據了解，警方鑑於近期民情反彈，以及本周日及周一（8月30日及31日)有示威者藉「太子站8.31事件」出來示威，加上是反《國安法》及健康碼等針對內地議題，因此嚴陣以待，會以高姿態戒備，包括1,600名防暴警在內，合共部署至少2,000警力應對。除了在油尖旺戒備，因應網民稱或轉至其他區域，各警區也有部署人手應付。