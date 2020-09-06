再狙擊陳家洛「五星旗升不起」言論　梁振英質疑擔任浸大教授資格

公民黨前立法會議員、浸會大學政治及國際關係學系職副教授陳家洛，昨日在香港民研的記者會上，批評特首林鄭月娥押後選舉是一意孤行，迴避民情。 前特首梁振英今早（6日）在Facebook上翻出對方早年評論政權言論，質疑對方是否有資格出任「中華人民共和國香港特別行政區公立大學的副教授」。

梁振英質疑陳家洛（圖）不適合出任公立大學副教授。（資料圖片）

梁振英在貼文形容陳家洛近日「蠢蠢欲動」，並翻出對方在2015年及2016年在《明報》的言論，引述陳家洛接受訪問時曾說：「我時時在班上挑戰我的學生，問他們有無想過有天早上醒來， 五星紅旗升不起…要想像它（ 威權政府） 倒下來」。

他又引述陳家洛的文章，當中寫到「試想像某天一覺醒來，那象徵着中國共產政權的五星紅旗升不起來了，這個政權真的倒了。」

梁振英質疑，「這種人適合做中華人民共和國香港特別行政區公立大學的副教授嗎？」並加上「#請浸會大學重視」的標籤。

其實，梁振英狙擊陳家洛並非首次，早在2015年梁仍擔任特首時，陳家洛曾趁行政會議開會到示威區請願，表達「還海濱於民」訴求，梁振英接信時問道：「呢度係五星紅旗飄揚嘅地方，你喺度做乜嘢？」當時陳家洛稱對梁振英言論感到莫名其妙，批評對方「挑釁」、「失職失禮」。