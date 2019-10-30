【DQ黃之鋒】素人林浩波vs陳家珮　陳家洛：3.11補選佳績難類比

香港眾志秘書長黃之鋒今（29日）接獲選舉主任裁定提名無效，成為今屆區議會選舉唯一一名被DQ的候選人。現時海怡西選區的民主派候選人林浩波被外界視為黃之鋒「Plan B」，到底素人上場與「地膽」新民黨陳家珮對戰有否勝算？ 陳家珮由2014年擔任當區區議員至今，不過在2018年港島區補選中，立法會議員區諾軒成功直搗其「老巢」，以約400票勝出，該結果被視為往後選舉的其中一項指標。 曾參選海怡東、公民黨前立法會議員陳家洛接受《香港01》訪問時表示，因現時的社會氣氛，以及兩方動員模式均與以往不同，故難以2018年補選結果作比較。他分析，這次反修例風波將抵銷建制派的「派糖」牌的威力，對民主派或有利好因素，但與此同時，海怡半島東和西各有一期為警察宿舍，建制派選情亦非全無優勢。

新民黨新家珮由2014年擔任海怡西選區區議員至今，惟在2018年補選中，區諾軒在海怡西選區得票較陳家珮的多。（資料圖片/李澤彤攝）

翻查資料，在2008年至2013年，時任民主黨的馮煒光一直擔任海怡西選區的區議員，其後馮在2012年退出民主黨、辭任區議員並加入政府。到了2014年，補選結果出現逆轉，當時民主派的人民力量袁彌明及民主黨單仲偕分別取得920票及1083票，惟兩者加起亦不夠陳家珮的2023票多。及後2015年的區選，單仲偕未有參選，只有袁彌明與陳家珮之爭，最終袁彌明獲2245票，陳家珮則以2945票取勝，建制派在當區佔上風。

不過在2016年立法會選舉中，15名候選人中，若不計自稱中間派的王維基和黃梓謙，7名民主派和本土派在海怡西選區共獲3167票，6名建制派共獲2801票，其中香港眾志羅冠聰獲1004票，為民主派得票最多的候選人，葉劉淑儀則獲1901票，為建制派得票最多的候選人，亦反映了新民黨在該區擁相當基本盤。再到去年的港島區補選，被視為香港眾志「Plan B」的區諾軒在海怡西選區獲2692票，陳家珮則獲2296票，區軒諾成功直搗陳家珮「老巢」，在該區勝出約400名，此結果被視為往後選舉的其中一項指標。

曾參選海怡東、公民黨前立法會議員陳家洛認為，較難以2018年補選結果與現在比較，因現時的社會氣氛有改變，兩方動員相信與過往亦有不同。（羅君豪攝）

陳家洛：兩方動員與過往不同 難以2018年補選比較

這次區議會選舉，原由香港眾志黃之鋒與陳家珮對戰，惟因黃之鋒遭選舉主任取消其參選資格，將改由被外界視為「Plan B」、獨立民主派林浩波出選，外界關注臨危受命的林浩波能否成功吸收香港眾志票源，打敗陳家珮？

曾參選海怡東、公民黨前立法會議員陳家洛表示，選舉主任褫奪黃之鋒的參選權，現由民主派林浩波出選，相信黃之鋒仍會在該區助選，如選民希望求變的話，會作出適當的選擇。不過陳家洛認為，較難以2018年補選結果與今次選情類比，因現時的社會氣氛有所改變，兩方動員與過往亦有不同。他指，建制派以往靠施政報告的措施，或「派糖」、「派錢」催谷選情，而這次反修例風波風起雲湧，可消彌「派糖」、「派錢」效應的威力，對民主派或有利好因素。但他亦指，海怡半島東和西各有一期為警察宿舍，對建制派亦有優勢。

海怡西候選人、新民黨陳家珮表示，自己在區內服務六、七年。而這一屆選情，無論有否DQ，政治氣氛都會繃緊，很多政治活動衝著建制派，令原本艱鉅的的選情更艱鉅。對於黃之鋒之外的其他後選人，她就稱，「我的信心不是來自對哪位對手，而是來自我的選民。」