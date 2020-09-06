9.6大遊行｜社民連長毛、黃浩銘等3人被捕　岑子杰違限聚令遭票控

有網民今天（6日）在網上發起九龍遊行，消息指警方部署逾二千警力佈防，中午開始已有大批防暴警察在街上巡邏和截查途人。 社民連主席黃浩銘、前立法會議員梁國雄與多名黨友下午現身佐敦逸東酒店外，他們拉起「押後選舉，與民為敵，政治篩選，誅除異己」的橫額，並叫口號要求重啟選舉，警員警告他們立刻散去，否則向他們發出告票。 社民連隨後散去，在過馬路期間仍叫口號，最終警方於佐敦彌敦道及加士居道交界，拘捕黃浩銘、梁國雄和行委陳皓桓三人，據悉警方以涉嫌參與未經批准集結將他們拘捕。

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曾健成、岑子杰等人遭票控

下午2時許，黃浩銘、梁國雄、陳皓桓、東區區議員曾健威、民陣召集人岑子杰等人於佐敦逸東酒店外，拉橫額、叫口號要求重啟選舉，又批評警方拘捕人民力量副主席譚得志是「以言入罪」。

約3分鐘後，大批防暴警已到場戒備，並稱他們超過二人聚集，涉違反限聚令，要求他們出示身份證及立即解散，並擬向他們發出告票。社民連眾人隨後散去，不過仍高呼不同口號。隨後有警員稱，陳皓桓等人涉參與未經批准遊行，又稱有約30名市民跟隨他們，並有記者「參與遊行」，將他們截停。據現場所見，現場警員情緒激動，曾向陳皓桓表示：「我話之你死。」

最終，梁國雄、黃浩銘和陳皓桓被搜身後，警方以涉嫌參與未經批准集結將他們拘捕。社民連表示，三人被帶上警車送往旺角警署，曾健成、岑子杰及副秘書長陳寶瑩亦在佐敦一帶被票控599G限聚令。

梁國雄、黃浩銘和陳皓桓被搜身後，警方以涉嫌參與未經批准集結將他們拘捕。（鄭子峰攝）