【9.6交通消息】網民號召九龍大遊行　九巴稱油尖旺路線或受阻

網上有人號召今日（6日）舉行「九龍大遊行」，反對政府以疫情為由押後選舉一年，以及不滿《國安法》及健康碼等。警方早前於Facebook社交專頁發帖，重申有關活動並未獲得警方不反對通知書，參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，有可能觸犯《公安條例》，呼籲市民勿參與。 據了解，警方將部署約2,000警力應對大型公眾活動，除遊行地點所在的西九龍外，其他各區都有戒備，以防示威者突發「轉場」到其他地區。 《香港01》將全程更新各區最新交通消息

【15:42】運輸署表示，因應九龍道路狀況，九龍介乎窩打老道與加士居道之間的一段彌敦道（往尖沙咀方向）的部份行車線，現暫時受阻或封閉。

運輸署稱，警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道、更改及暫停公共運輸服務。

【15:33】九巴表示，因應旺角、油麻地和尖沙咀的最新交通情況，九巴途經該區的巴士路線班次或會受到影響，並有可能因應實際情況調整，包括於中途站停止服務或作改道安排。乘客請依照在場外勤人員指示。

▼網民號召9月6日九龍大遊行 警員嚴密戒備▼