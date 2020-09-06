全民檢測｜林鄭稱成績令人鼓舞　籲僱主鼓勵員工參與：利放寬營業

「普及社區檢測計劃」累計登記人數超過一百萬，特首林鄭月娥今日（6日）在社交網站表示，累計採樣人數亦已突破一百萬，有關數字令人鼓舞。 林鄭指，「普及社區檢測計劃」有助找出隱性患者，她稱留意到今日其中一宗確診個案是一名餐廳員工，據指該確診者是按僱主要求在復業前參與普及檢測而確診，她說：「如果員工沒有參與檢測，就有可能會傳染給同事及客人，說不定會帶來另一個『餐廳群組』。」

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林鄭月娥表示，今日確診個案數字稍為回升，第三波疫情仍未結束，指大家仍要保持警惕，林鄭指，「普及社區檢測計劃」將有助找出隱性患者，她稱留意到今日其中一宗確診個案是一名餐廳員工，據指該確診者是按僱主要求在復業前參與普及檢測而確診，她說：「如果員工沒有參與檢測，就有可能會傳染給同事及客人，說不定會帶來另一個『餐廳群組』。」

林鄭對餐廳老闆鼓勵和安排員工參與普及檢測表示肯定，亦讚賞員工樂意配合，指隨着社交距離措施放寛，越來越多商業處所重新開放。林鄭呼籲各行各業的僱主都鼓勵他們的員工接受這次免費的普及檢測，令大家接待顧客時更放心，也令政府可更有信心逐步放寬其他營業上的限制，使社交生活和經濟活動早日在安全情況下恢復正常。

林鄭又說，「普及社區檢測計劃」繼昨日累計登記人數超過一百萬，今日累計採樣人數亦已突破一百萬，令人鼓舞，「為己為人，請各位尙未檢測的市民把握機會，馬上預約接受檢測。」

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