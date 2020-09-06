全民檢測｜患者採樣4日後確診　陳肇始：首日晚上送樣本需追時差

全民檢測「普及社區檢測計劃」展開一星期，有患者是於9月1日已採樣，隔4日後才確診，至昨日（5日）公布。食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）透露，由於全民檢測首批樣本於9月1日晚上才送抵化驗室，變相有一日時差需追趕，目前檢測流程已「理順」。 現時化驗量每日最高約16、7萬，陳肇始稱單日最高採樣人數約19萬，否認檢測容量達30萬是「報大數」，又指目前內地派出的核酸檢測支援隊已有570人在香港協助化驗。

食物及衞生局局長陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》訪問。（無綫電視截圖）

衞生防護中心昨日公布，一名水電工成為新型肺炎確診個案，資料顯示他於9月1日到全民檢測的中心採樣，至9月4日確診，當局9月5日公布，較港府所指的3日內會有結果有延遲。

食物及衞生局局長陳肇始接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時，被問到全民檢測化驗時間滯後的問題時稱，檢測首日的第一批樣本至差不多當日晚上才送抵化驗室，變相有一日時差需追趕，化驗室至翌日開始24小時運作。

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否認檢測量「報大數」

負責檢測的華昇診斷中心早前稱，以「三合一」混樣檢測，一日最多可做30萬次檢測。陳肇始在訪問中否認「報大數」，又透露至今單日最高峰約19萬人採樣，化驗流程理順之後，現時一日已做到約16、17萬檢測量，加上有逾百名內地支援隊員昨日抵港，相信有足夠能力應付。

另有傳媒報道檢測中心工作的N95口罩不足，有醫護人員一度需暫停採樣工作，有人被要求重用N95。陳肇始否認事件，稱據她了解並無相關情況，但有中心因突發情況用多了裝備，需時再補給送貨，她強調「唔係當時無（裝備），大家可能覺得有多啲備用喺度比較安心」，又指有公務員同事負責這些流程，有相應情況會立即處理。