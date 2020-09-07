立法會延任｜胡志偉：去留民調對象為支持者　不易有組織扭曲結果

民主黨、公民黨、議會陣線毛孟靜、工黨張超雄以及香港民意研究所主席鍾庭耀，上周五（4日）召開記者會公布立法會去留民調安排。民調暫定9月21日開始，會以民主派支持者過半為門檻，參與的15名議員將會服膺於結果。 民主黨主席、立法會議員胡志偉今（7日）在港台節目《千禧年代》中表示，民研最初建議「雙門檻」，即全體市民過半或民主派支持者超過三分二，但考慮到建制派或動員干擾，另有意見認為三分二的門檻較高，在討論後為收窄分歧和避免不必要爭議，最後決定將門檻定為支持者過半。

對於中立和無意見是否不會計算結果在內，胡志偉認為，如沒意見即代表無確定意向，實際要交由民調運算，但強調只要有一半支持者不認同留任都會離開。胡志偉指，若民調結果相近，就是他們需要面對的問題，重申最重要是減少爭議。

被問到如何找出民主派的支持者，胡志偉稱要靠受訪者回答及問卷設計確認；至於會否擔心有人扮民主派支持者意圖改變結果，胡志偉引述鍾庭耀指，要有組織地扭曲整個民調結果，在科學上是不容易產生，就會有都不會有太大改變。

上周五記者會提及，問卷將設3條問題，當中首兩條都是問有多支持或反對有關議員留任，第二條問題是同一問題的另一問法，用於排除設問不同的效果影響，而第三條問題就是問受訪者是否有關議員的支持者。民調將由香港民意研究所及中文大學傳播與民意調查中心，各自進行一半訪問，各自訪問一半手機號碼、一半固網電話，年齡下限為18歲，調查於9月21日開始。