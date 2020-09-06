立法會延任｜林卓廷促盡快恢復立法會選舉　若留任將提緊急質詢

政府以防疫為由取消原定今日（6日）舉行的立法會選舉，民主黨立法會議員林卓廷批評，政府以疫情為借口延後選舉，聲稱戴口罩排隊投票會增加染疫風險，但卻讓市民排隊參與檢測。 林卓廷在港鐵沙田站外發起收集簽名活動，用民意迫使政府盡快恢復立法會選舉。他強調，即做政府是否受理，認為市民對選舉的訴求清晰，他亦要繼續發聲，一旦可以留任，將在議會繼續施壓，「政府冥頑不靈，我們亦要繼續施壓，不可讓它說一句話，就順利延後選舉一年」。

林卓廷在街站促請政府盡快恢復立法會選舉。（張浩維攝）

林卓廷指，本來市民今日可以投票爭取立法會「35+」，質疑特首林鄭月娥是因為怕輸才取消選舉，批評做法侵犯港人選舉權及參選權，違反《基本法》4年一任立法會的規定，認為港府拖延選舉只會令民憤民怨不斷升級，遲早爆發。

對於延任後如何爭取恢復選舉，林卓廷指，自己如果決定留任，會在立法會政制事務委員會或大會等場合，盡快提出緊急質詢，要求政府盡快恢復選舉。

林卓廷今日在港鐵沙田站外發起收集簽名活動。（張浩維攝）

至於泛民議員是否留任立法會一事，林卓廷指，社會爭議仍然很大，希望市民積極參與本月21日開始的民調，完整理解去留雙方理據後，作出重要決定。

對於有網民今日下午發起遊行，林卓廷呼籲參與市民小心，相信警方的「打壓」將極之嚴厲，市民應自行衡量風險。