立法會延任︳民主派去留民調定過半門檻　重新授權只參考支持者

本屆立法會延任一年，民主派15名議員今日（4日）宣布，將按民調過半數決定去留，但2千個樣本中，他們將只會參考參與民調議員支持者的意見。香港民意研究所總裁鍾庭耀表示，堅持門檻只參考支持者意見，因為今次民調的目的是讓有關議員重新獲得民意授權。 民主黨主席胡志偉稱，包括民主黨、公民黨、毛孟靜及張超雄，會服膺於民調結果作為去留根據，其他未表明參與的議員，大部分為功能組別議員，他們將同時參考業界的意見。張超雄補充，社福界議員邵家臻亦將按民調決定去留。 至於民調結果一旦未能過半，胡志偉指，他們可能會在參考各方資料後，再作政治決定。

民主派15名議員開記招稱，將按民調過半數決定去留。(高仲明攝)

鍾庭耀在記者會上解釋，今次舉辦民調的目的，是因為在座議員希望得到再授權，強調以此為目標，而只參考有關議員支持者的意見亦是由他建議，他相當堅持。他指，因為時間緊迫，用民調只是權宜之策，「不理想，但可接受」。

鍾曾提出雙門檻，但因為全民過半數會包括並非支持者的人，而民主派經討論認為最重要的是其支持者的授權；而支持者三分二的另一門檻，他解釋，原本認為設三分二門檻是「響亮的聲音」，但理解有人質疑，門檻若設得太高，會令人有偏向於「留」的決定，他澄清本來只是認為一旦未能滿足門檻，是「既不走，也不留」，要另行考慮。



民調僅設三問題 與中大民調合作

民調將設立3條問題，當中首兩條都是問有多支持或反對有關議員留任，第二條問題是另一問法的同一問題，用於排除設問不同的效果影響；而第三條問題就是問受訪者是否有關議員的支持者。民調將由香港民意研究所及中文大學傳播與民意調查中心，各自進行一半訪問，各自訪問一半手機號碼、一半固網電話，年齡下限為18歲，調查於9月21日開始。

料支持者或只有600人樣本 高於500人具科學參考價值

由於民調將只參考有關議員支持者的意見，鍾庭耀預料，樣本的數字會因而變少。他參考過去的民意基數估計，2000個隨機樣本當中，泛民支持者以往約佔5成至47％左右，故有約一千人，而今次兩個政黨加3名議員的支持者，他初步估計在2千人中，可能只有600人。他強調，一個公開民調的樣本數字，不應少於隨機500人，亦不必多於1000人。他相信，自稱有關議員支持者的數字一定多於500人，但如果最終只有400多人，既然規矩已定，亦要遵守。