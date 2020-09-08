民研：林鄭月娥最新評分28.1分　一半受訪者給特首0分

香港民意研究所今（8日）發表最新特首及問責司局長評分。特首林鄭月娥的最新評分為28.1分，較兩星期前微升0.3分；支持率為21%；反對率69%；民望淨值為負48個百分點。所有民望數字與半個月前分別不大，惟受訪者中五成人給予林鄭0分。

楊潤雄是所有局長中惟一支持率淨值有上升，微升4個百分點。(羅君豪攝)

鄭若驊評分繼續最低

香港民意研究所於8月31日至9月4日，以隨機抽樣形式電話訪問了1007名18歲或以上的香港居民。

三名司長民望數字都較一個月前有所下跌。政務司司長張建宗評分28.5分，較一個月前下跌0.5分，民望淨值為負39個百分點。財政司司長陳茂波評分為35.5分，下跌1.5分，民望淨值為負18個百分點。律政司司長鄭若驊評分為20.8分，下跌1.4分，民望淨值為負56個百分點，繼續是三司中最低分。

局長方面，十三名局長的民望淨值全部錄得負值，情況與上月一樣。排名首位的是環境局局長黃錦星，教育局局長楊潤雄敬陪末座。值得留意的是，楊潤雄是所有局長中惟一支持率淨值有上升，微升4個百分點。伍倫貢學院社會科學院講師黃志偉指，現時疫情之下，若教育局能提出合理復課時間安排，減輕家長停工留家照顧子女的壓力可以正面得分。

其餘十二位局長全部下跌。當中食物及衞生局局長陳肇始下跌幅度最大，下跌17個百分點、其次是政制以內地事務局局長曾國衞，下跌13個百分點; 之後是勞工及福利局局長羅致光，下跌10個百分點。發展局局長黃偉綸和勞工及福利局局長羅致光的支持率創亦創其上任以來新低。