立法會延任｜民主派周四向民研交最終意見　民調料9月21日開展

人大常委會早前決定立法會延任不少於一年，民主派陷入去留的兩難選擇。民主黨委託香港民意研究所進行民調，並承諾以民意結果為依歸，決定去留。民主黨今日（31日）向民研轉達其他民主派的意見，該黨議員林卓廷表示，本周四（3日）向民研報告最終意見，預料民調於9月21日開展。 就民研早前公布的「我們香港人」計劃調查中，有超過一半受訪者支持議員全部離任，林卓廷認同調查反映一定民意，惟正如民研主席鍾庭耀所言，需要的是一個結論性而非參考性的民調。他又指，會做好公眾論述工作，讓市民了解撤出議會戰線，嚴重及不可逆轉的結果，如通過海外投票後，大灣區種票情況難以跟進等。

林卓廷稱，會做好公眾論述工作，讓市民了解撤出議會戰線，會造成嚴重及不可逆轉的結果。（黃舒慧攝）

民研早前提出雙軌授權及平衡門檻機制，即超過所有受訪者的一半；或超過參考群組，即願意接受是次民調捆綁的民主派議員支持者的三分之二，其中一個達到門檻即可；若遇到不分勝負情況，則交由委託機構，即民主黨作政治判斷。

民主黨主席胡志偉指，今日與民研的會面主要是詳細討論其他民主派意見。被問到除了「全走、全留」，是否會考慮其他選擇，胡志偉稱未就此討論，但認為民調的作用是清楚說明去留問題，包含其他各種條件會製造複雜性。

林卓廷指，徵詢了有意參考民調結果的議員意見，在搜集最終意見前不方便引述，但強調會尊重民研獨立及專業的角色。對於「雙軌制」下會參考全港受訪者、包括建制派支持者的意見，他坦言已預料有關情況。

民主黨、公民黨、毛孟靜等15名民主派表明會服膺民調結果，表明反對留任的朱凱廸及人民力量陳志全則稱，要所有民主派承諾接受約束才遵從民調。