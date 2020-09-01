民研：市民對港府好感淨值負39%　較年初上升　學者：民意有郁動

香港民意研究所今（1日）發布新一輪「我們香港人」的調查結果，調查訪問逾千名市民對各地人民及政府的觀感。結果顯示，受訪者對香港市民的好感淨值達49%，較今年1月的44%增加；對香港政府的好感淨值為負39%，較今年1月的負61%明顯上升。另受訪者對中國人民的好感度由本年初的負數上升至不多於百分之一的正數；對中國政府的好感度則是負26%，同樣較年初的結果上升。 香港民意研究所「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，對受訪者就香港、中國等地的人民、政府好感度較今年初增加的結果不意外，他指最近其他有關特首林鄭民望及警察執法的調查都有慢慢回升的趨向。梁啟智提及，坊間有聲音認為現時民意與去年年尾一樣，但根據早前民研調查結果顯示，支持民主派和非民主派人士各佔一半，反映民意有「郁動」。不過他強調，若這次調查與2018年相比，仍然有一定差距。

梁啟智分析，今年年初是「國際線」行動的時候，大家會關注國際上不同地方是否關注香港，同樣對世界各地有好感。（資料圖片/陳綽嵐攝）

訪問分為提名及評分階段，分別訪問逾千名受訪者。其中在九個國家中，受訪者對日本人民的好感度最高，達53%；對日本政府的好感度有18%，不過與同年1月相比，對日本人民和政府好感度均下降。

除日本外，受訪者對澳洲、英國、法國和美國的人民和政府好感度同樣達正數，不過全較同年1月的結果下跌。梁啟智分析，今年年初正是「國際線」行動的時候，大家會關注國際上不同地方是否關注香港，同樣對世界各地有好感。

梁啟智舉例指，受訪者對日本等國家的好感度下降，或因近半年香港人無法旅行，不能與當地人接觸，他們只能靠傳媒報道知其他國家的況，惟近半年多國受疫情影響，媒體報道都傾向負面。另外梁啟智稱，受訪者看外國新聞時會主觀投射自己看法，香港社會有不同政治取態，有人不想外國關注香港，亦有人想外國關注，故有國家推出針對香港的措施時，不喜歡外國關注香港的人就會反應在數據上。

有45.7%受訪人士認為飲食業可全面復業，結果較上次的大幅上升。（資料圖片）

45.7%受訪者認為飲食業可全面復業

而在「疫後復常指數」方面，調查在8月24至31日進行，共訪問17,997名受訪者。結果顯示有35.6%受訪者認為可全面復工、38.3%受訪者認為公共設施可全面開放；另有40.7%受訪人士認為可全面撤銷限聚令及45.7%受訪人士認為飲食業可全面復業，結果較上次大幅上升。香港民意研究所經理戴捷輝相信，與近日確診個案回落至單位數有關。