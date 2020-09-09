施政報告｜自由黨促政府向外宣傳「香港製造」　快推「明日大嶼」

特首林鄭月娥下月發表新一份《施政報告》，自由黨立法會議員今（9日）與林鄭會面，提交多項建議。自由黨黨魁鍾國斌表示，美國現時要求香港製造商品入口時標示「中國製造」，他認為政府應多利用海外辦事處作宣傳，向其他國家宣傳香港製造的商品，以及「一國兩制」並沒改變，改善本港出口商的信心。 自由黨主席張宇人要求盡快推出「明日大嶼」計劃，加快城規程序，縮短至少5年將生地變熟地的時間。他稱明白政府庫房財政壓力，建議可於市場集資或發行債務。被問到會否擔心計劃在議員起爭議，張宇人稱，議會有爭議是必然，最終都是各自表述投票。

張宇人稱，該黨要求盡快推出「明日大嶼」計劃，加快城規程序，縮短至少5年將生地變熟地的時間。（羅家晴攝）

張宇人建議，政府應加強公私營合作，由政府資助部分費用，令有經濟能力的病人從公立醫院分流至私營醫療系統。他舉例，白內障手術是公私營協作計劃的成功例子，既能紓緩公私營醫療失衡現象，亦可帶動私院因病例增加而有能力調低相關手術費用。

自由黨批發及零售界議員邵家輝建議政府仿效新加坡，根據《預防及控制疾病條例》（第599章）訂立緊急規例，規定受疫情關係，若商戶無力償還欠租債務以至按揭貸款，可向債權人發出「法定通知」，暫停執行債權人的民事法律追討權利。他又提出，政府應延長物業減租安排，寬免差餉撤銷上限5000元的限制，從而減輕商戶負擔。

促$2乘車優惠涵蓋所有公共交通工具

自由黨航運交通界易志明稱，得悉政府會進一步將2元長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃的合資格年齡由65歲降至60歲，以惠及更多長者。他要求政府要將優惠計劃涵蓋範圍擴展至所有交通工具，包括紅色小巴、街渡、村巴等，又促請政府加快航運物流基建以及推行第四次整體運輸研究，保持航運競爭力。

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