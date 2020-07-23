立法會選舉〡本土女將擬戰紡織界挑機鍾國斌：冀打破自由黨壟斷

立法會選舉九月舉行，民主派全力搶攻建制派盤踞的功能組別，其中本土派女將、荃灣郊區社區主任譚蓓欣積極考慮出戰紡織及製衣界，挑戰現任議員、自由黨黨魁鍾國斌。 譚蓓欣接受查詢時表示，挑戰該組別旨在不讓鍾國斌自動當選，打破自由黨壟斷組別議席逾二十年的局面，冀為選民帶來選擇的機會。紡織界共有1,607名選民，惟只有41票為個人票，譚蓓欣指收集提名過程困難，正與業界不同持份者聯繫，收集10張提名票「入閘」。

譚蓓欣指收集提名過程困難，正與業界不同持份者聯繫，收集10張提名票「入閘」。（譚蓓欣facebook）

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斥自由黨壟斷議席22年 難為業界帶來改變

譚蓓欣表示，過去一年，她與同路人一直積極協助市民登記做選民，包括登記成為功能界別選民，眼見鍾國斌今屆很大機會自動當選，她希望阻止這個情況發生，「我哋過去一年咁努力登記做選民（功能組別），（民主派支持者）無理由揀都無得揀！」因此冀透過考慮參選，為選民帶來選擇的機會。

紡織界共有1,607名選民，惟只有41票為個人票，1,566票為團體票；在2016年換屆選舉，該界別選民人數高達2,332人。譚蓓欣指出，隨著選民人數下跌，加上業界的選民結構，爭取10張提名票「入閘」有困難，不過她正積極與不同持份者聯繫，包括不同廠商、設計師，爭取他們的支持。

譚蓓欣在業界發展多年，中六已開始在國際時裝品牌實習，大學時候亦主修時裝設計，曾到英國金士頓大學修讀時袋設計的暑假課程，畢業後亦一直在業界工作。譚蓓欣指，業界議席自1998年起被自由黨壟斷，以自由黨的思維，不可能為業界帶來改變。

譚蓓欣又說，業界內新一代根本看不到希望，指時裝設計等工作在香港一直被看低，社會不少人認為「讀書唔好先做（入行）」，她反指時裝設計也是專業知識，希望透過參選改變市民對業界的既有觀念。

譚蓓欣去年曾出戰區議會選舉，她挑戰荃灣郊區選區挑戰現任的伍顯龍，不過她以二百多票之差落敗，未能勝選。譚蓓欣廣受網民歡迎，更被連登網民封為「民主派7大美女參選人」之一。

自由黨黨魁鍾國斌力爭連任。（余俊亮攝/資料圖片）