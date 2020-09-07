譚得志被捕｜煽動罪灰色地帶多　陳澤銘：起訴勝算未必高　或被JR

人民力量副主席譚得志（快必）昨日（9月6日）被警察國安處上門拘捕，警方指快必涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條，發表煽動文字。「煽動罪」泛指現時《刑事罪行條例》第9條及第10條，回歸後久未引用。直至今年，被警方先後引用拘捕中西區區議會主席鄭麗琼及譚得志。 有意見指出，「煽動罪」的涵蓋範圍過於廣泛含糊，容易造成以言入罪、批評政府即違法等的情況，有可能不符《香港人權法案》。其中被視為立法會前主席曾鈺成的「愛將」、香港政策研究所法治研究中心主任陳澤銘，4年前曾撰文指出，「煽動罪」存在眾多不明朗因素，更引述部分法律專家，質疑條例部分內容或已「失效」。 陳澤銘接受訪問時指出，由於現行「煽動罪」的定義過闊，在法律上存在的不確定性過大，即使條例仍然存在，法院也有大量灰色地帶需釐清，因此律政司即使起訴，勝算也未必高，甚至不能排除有人以司法覆核挑戰條例的有效性。

鄭麗琼、譚得志今年先後涉嫌「煽動罪」被捕。（資料圖片）

源於處理六七暴動 曾德成曾因此罪入獄

《刑事罪行條例》第10條列明，任何人——

(a) 作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為；或

(b) 發表煽動文字；或

(c) 刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或

(d) 輸入煽動刊物（其本人無理由相信該刊物屬煽動刊物則除外），

即屬犯罪，第一次定罪可處罰款$5,000及監禁2年，其後定罪可處監禁3年；煽動刊物則予以沒收並歸予官方。

《刑事罪行條例》第9條對「煽動意圖」的介定，提到包括「憎恨或藐視女皇陛下本人」、「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」、「煽惑他人使用暴力」等行為。

以上罪行，源於六七左派暴動時期，港英政府為求平亂而修訂。民政事務局前局長曾德成，當時因在學校派傳單反對港英政府「奴化教育」，被控「派發煽動性傳單」，判囚兩年。當時港英正是引用了第9及10條。不過條例自1970年修訂後，至今沒有更新過。

曾德成於六七暴動期間，曾因派發反英殖傳單，被判煽動罪成而入獄。（資料圖片）

建制曾倡「煽動罪」處置港獨

在香港，「煽動罪」近年其中一次引起社會廣泛討論，是2016年。當時由於香港民族黨等獨派團體興起，社會關注到研究或提倡「港獨」，於未有國安法例時是否違法，尤其政府堅稱「港獨」違法，但遲遲未找到當時法例中的內容作依據。

當時建制圈子其中一個提議，為引用《刑事罪行條例》第9條及第10條，即煽動罪。其中第9條「引起香港居民間的不滿或離叛」及第10條「任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具有煽動意圖的作為」，都看似能夠限制推動「港獨」的行為。

不過法律界也存在另一種聲音。身兼曾鈺成牽頭智庫「香港願景」的名譽研究員的陳澤銘，於該年5月發表文章，他引述多名法律學者指出，《香港人權法案條例》是在《刑事罪行條例》後才訂立的（《香港人權法案條例》在1991年通過）。更有部分學者質疑，因應《香港人權法案條例》的訂立，「煽動罪」內的部分條款已失去效力。

學者憂條例無客觀準則

事實上，警方今年先後兩度引用「煽動罪」拘捕鄭麗琼及譚得志，於社會上亦引起不少質疑，因何謂「引起香港居民間的不滿」、「發表煽動文字」，難有客觀標準，甚至是一種可能含有政治成分的判斷。

如港大法律學院首席講師張達明認為，條例涵蓋範圍既廣又含糊，擔心日後批評政府政策也會被視為「煽動對政府不滿」而被捕；港大法律學院公法講座教授陳文敏則指，該條例的前身始於殖民地高壓統治的年代，最早於1914年已訂立，歷經幾次修改，在六七暴動之後政府走向開明，已盡量避用。而歷經百年，法例對言論自由的解釋都已演變。

陳澤銘（左）表示，「煽動罪」灰色地帶過多。（資料圖片）

陳澤銘：灰色地帶過多 需作適度修改

陳澤銘接受《香港01》記者訪問時提到，《刑事罪行條例》第9條及第10條，即「煽動罪」，對上一次修訂已是1970年，是非常古舊的法例，原意是處理1967年暴動。他指在原則上而言，「以言入罪」在某些情況之下是合理的，例如香港法例都有規定，自稱黑社會成員是違法；歐美國家都有一些法例，明言禁止挑起種族仇恨的言論，因此言論自由有一定程度限制，是十分常見。

不過，陳澤銘認為「煽動罪」兩條相關法例，字眼上寫得太過寬鬆，幾乎無客觀定義可言，「例如去到很極端的情況，什麼叫作合理的批評，什麼叫作挑起仇恨呢？尖銳地批評政府，又會否誤墮法網呢？現時相關法例上沒有定義，司法機構也欠缺案例去釐清界線，情況就會有點令人擔心。」

他估計，正因為此法例的不確定性過大，即使條例仍然有效，但實質處理時有大量灰色地帶需釐清，律政司即使起訴，勝算也未必高，所以回歸以來長時間未被引用；一旦控方敗訴，更可能釋出觀感，是某部分政府認為「挑動仇恨」的言論被合理化。

此外，陳澤銘表示，不能排除有人以人權法案、《基本法》對言論自由的保障作為依據，以司法覆核形式挑戰「煽動罪」相關條例的合憲性。他建議，《刑事罪行條例》需作適度的修改，減少灰色地帶，切合當今社會需要。