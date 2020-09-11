陳彥霖死因｜陪審團裁定死因存疑　林卓廷批警方草率要求重啟調查

15歲女學生陳彥霖去年9月19日失踪，3日於油塘魔鬼山對出海面發現其屍體，死因庭經11日研訊後，陪審團今日（11日）一致裁定其死因存疑，同時亦裁定彥霖的死亡時間為去年9月19日晚上至翌日，死亡地點及死亡情況不詳。 民主黨立法會議員林卓廷得悉裁決後指，死因庭裁決如同一巴掌摑向警方，因早前警方無視案件疑點重重，就罔下「死因無可疑」的結論，質疑警方調查粗疏草率，要求全面重啟調查案件，還死者公道。

林卓廷在Facebook影片上指，15歲女學生陳彥霖曾參與過反修例集會，去年9月底離奇赤裸浮屍海面，而案件疑點重重。死因庭就其死因召開研訊，陪審團在死因裁判官引導下，排除自殺選項，一致裁定陳死因存疑。林卓廷指出死因庭的裁決如同一巴掌摑向警方，因警方發現屍體時無視案件疑點重重，就罔下「死因無可疑」的結論，質疑警方調查粗疏草率，要求全面重啟調查案件，還死者公道。

林卓廷又表示，感謝知專設計學院畢業生陳家俊在死因聆訊期間，主動聯絡他要求轉達作供意願，最終陳家俊獲死因庭安排出庭，成為最後一位目擊陳彥霖行踪的重要證人。林卓廷呼籲，如果有其他人士有關於陳彥霖的資料，應盡快挺身而出，還事件真相，警方亦必須重新詳細取證，向所有相關證人錄取口供，徹查案件，還死者公道。

▼陳彥霖失蹤前於知專設計學院的cctv片段▼