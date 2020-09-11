陳彥霖死因｜來自破碎家　最後一月變異常　官稱彥霖心底對母好好

陳彥霖的屍體一年前漂浮在油塘魔鬼山對開海面，結束了她15年短暫的一生。在眾人口中形容為開朗反叛的少女，為何離開得這樣突然，成了一個謎。死因庭傳召了彥霖身邊的多名人士，包括其家人、社工、筆友、同學及精神科醫生，各人均對彥霖有著不同的印象，也道出這個來自破碎家庭的女孩，在她升上中一後，又因拗柴腳傷而無再跳水，人生也彷彿去到一個轉捩點，之後數年的經歷雖多，卻在最後一個月出現異常的轉變。 死因庭今裁定彥霖死因存疑，死因裁判官高偉雄亦等別向到來聽裁決的陳母說，他對彥霖離世感到「非常難過」，證供透露彥霖生前，最後也讀到自己想讀的科系。高官感謂，彥霖對家人和朋友很好，又對陳母說：「彥霖心底對你好好。」陳母聞言後點頭示意，亦有輕輕抹淚。

社工眼中比同年女生成熟

陳彥霖的母親何姵誼、一直跟進彥霖情況的社工唐詠欣、女童院社工黃燕麗等，均被傳召作證，在她們的記憶中，彥霖是個開朗、聰明的少女，社工認為她甚至比同齡的女生更為成熟。彥霖雖然生長於不快樂的家庭，但旁人眼中，她不是那種「一哭二鬧三上吊」的女子。

與陳彥霖通信半年的筆友稱，與彥霖通信一段時間後，彥霖才提到她的不快事，但彥霖往探望他時，他又不覺彥霖如信中表現得不開心。（網上圖片）

自小家庭破碎由外公帶大

彥霖的母親何姵誼(34歲)透露，她未婚產下彥霖，惟彥霖的親父有吸毒習慣，亦曾有家暴行為，陳母毅然帶同彥霖一起離開，並在彥霖3歲時把彥霖交給彥霖的外公照顧，兩母女一星期見面約一次，但一直有以電話聯絡。

升中後變成外人眼中的問題少女

彥霖是個聰明的女孩，未有上過游泳課便能學懂游泳，亦會跳水，又升讀到Band 1的中學。但她讀中一時拗柴腳傷後，無法再跳水，這也似是她人生的轉捩點，之後的她不願上學，甚至離家出走，成為別人眼中的「問題少女」。根據記錄，彥霖在2017至2019年間，曾6次進出女童院，最後輾轉入讀寄宿學校。

不甘心被困女童院而逃走

然而，她在寄讀學校就讀期間，獲老師發掘她的繪畫天分，但她最終於去年3月輟學，社工作供時稱，彥霖曾透露她表現好卻要被困女童院感到不甘心。同月，彥霖不甘心再度被判入女童院，在院舍內以膠袋勒頸企圖自殺，被送到屯門醫院，出院時又趁機逃走，這一次足足失聯逾一個月。

出走一月尋回後決定重新振作

社工唐詠欣後來再見彥霖，已經是去年5月的事。彥霖信任唐並向唐說過她這段較長時間的離家經歷，包括她做過陪酒，一晚賺幾千元，出入搭的士；但她說這些日子她已經過夠了。彥霖這次再入女童院時已下定決心，重新振作，並自行準備報讀她心儀的職訓局課程，成功考入知專設計學院。

彥霖死前一個月的轉變

+ 6 + 6 + 6

去年8月突然變得不對勁

陳母從沒有帶彥霖求助精神科，原因是她認為彥霖每次出進女童院後，都會變得「開朗、開心噃」。直到去年8月，彥霖往探在塘福懲教所的筆友後不肯離開，之後因襲警被捕，陳母到警署見彥霖時察覺她不很對勁，並形容其表現異常「唔係我識個嗰女」。

數日後，彥霖因毀壞女童院房內物件，職員見她情緒頻臨失控邊緣，彥霖再被送到屯門醫院。陳母記得，在精神病房內，她看見彥霖「好唔正常」，不斷大叫，又跟她說：「媽咪我好驚，有男人聲同我講嘢。」

社工及醫生診斷只是反叛

雖然陳母和彥霖外公也感到彥霖有改變，但陳母確信精神科醫生的診斷和社工的意見，指彥霖只是青春期的反叛。會面診斷彥霖的數名精神科醫生認為，彥霖患有「急性壓力反應」及「對立反叛症」，喜歡對抗權威，但不是屬於精神異常的精神病。醫生更形容彥霖「講嘢有文有路」，聽到的聲音不是幻聽，亦不屬於思覺失調。

彥霖因塘福襲警事件，被送到女童院住了約一個月，至9月12日離開，距離事發一星期前。最後一次見彥霖的女童院社工說，那時的彥霖回復如常，又說她之前只是睡得不好，所以才做事不顧後果。

精神科醫生何美怡透露陳彥霖的親父曾患思覺失調，她在彥霖死後參考回她過往的資料及見其家人，覺彥霖去年8月也出現相似症狀。(盧翊銘攝)

盼望成人見人愛的女子

不久，9月16日彥霖開學，她與唐社工最後一次通話，說她正要買畫筆，在學校認識到新朋友，很快樂。彥霖離開女童院前，曾經寫過一篇題為「未來三年的陳彥霖會是怎樣的」文章。她寫道：「希望未來成為人見人愛的女子，將會完成設計課程，學有所有，與家人開開心心生活。」9月19日，港鐵站職員在調景嶺站出口，拾獲彥霖散落一地的畫筆、畫簿。

與母關係最令彥霖受傷

彥霖雖然在8月情緒劇變，但唐一直留意到，彥霖在心理上渴望依附母親，卻因成長上的狀況而變得不可能。相對友際間的關係，彥霖看待很輕淡，唯獨與母親的關係，唐說，感情上最令彥霖受傷，她要學習如何愛與被愛。