回應三權分立爭議　梁君彥稱以基本法為原則　對泛民延任感樂觀

梁君彥今早(12日)接受電台訪問，回應近日三權分立的爭議，他指自己翻查眾多文獻，均找不到三權分立的字眼，強調自己辦事按照基本法作為原則，而非按外界的形容。 對於有泛民議員尚未決定是否接受延任，他表示作為主席，希望見到全體議員留任，因議會會有更多元的聲音，他表示對泛民議員留任感到樂觀。

梁君彥表示，現任議員可獲發4年約滿酬金，而延任1年的議員可獲發另一筆約滿酬金。（羅家晴攝）

特首林鄭月娥及教育局局長楊潤雄，早前公開表示香港沒有三權分立，引起外界討論。立法會主席梁君彥接受電台訪問時，表示自己對這個議題的看法簡單，就是把持基本法的原則做事，而非按照外界對議會的形容來做事。

他指基本法有四個章節，包括行政、立法、司法及行政長官，而基本法明確指出，行政、立法、司法是互相制衡合作，這點在過去，現在和未來都是。他又表示，自己翻查過很多港府文獻，均沒找到過三權分立的字眼。

就立法會任期延任，他表示作為主席，希望看到全體議員留任，並對泛民議員留任感到樂觀。他強調，社會目前面對疫情，需要議員和政府共同努力解決困難。被問到假如泛民多數議員選擇不延任，政府會否乘機推爭議性法案，梁君彥指參考過去幾年經驗，看不到很多爭議性法案會出現。他又認為現時議會未到「失控」，但市民會看到很亂的現象。

除了立法會議員陳志全早前表明不會延任，其他泛民議員目前尚未有明確結論。

他又就昨日行管會的決定作釐清，指按照機制，議員在任期屆滿後，可以申請一筆一個月薪水的開支，作為結束辦事處及遣散員工之用，但這個機制只適用於任期屆滿時，因此現屆議員如果決定不延任並希望申請有關款項，需要在9月30日前申請，不能在新一屆任期開展後申請。

就國安法立法對議員在議會言論的影響，他認為法例實施不會影響議員履行職務。他指出，議員按照基本法77條以及權力及特權法，其在議會的言論備受保障，然而法院的判詞亦表明，受保障的言論需屬履行職務的一部分。他強調議員並非凌駕法律，而他們亦曾宣誓擁護基本法及特區政府，相信他們有能力妥善處理。