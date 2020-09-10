葵涌邨倫常案│照顧者憂變慘劇主角　立法會議員促任期前商討對策

上周五（4日）葵涌邨發生倫常謀殺案，一名46歲母親疑因照顧家人壓力爆煲，將21歲智障長子勒斃，慘劇引起社會迴響，令人關注本港照顧者壓力問題。立法會議員張超雄今日（10日）與邵家臻，以及葉建源、鄺俊宇，聯同弱智人士家長組織及社工團體開會，討論慘劇後的社會支援措施，包括照顧者支援不足等問題，並促請政府在會期完結前盡快召開福利事務委員會。 邵家臻指，會上有組織引述照顧者反映，該宗倫常慘劇已挑動連鎖反應，有弱智人士家長得悉該慘劇後夜夜失眠，擔心自己會成為下一宗倫常慘劇的主角，促請政府向照顧者提供一些短期「救命」措施，如成立情緒支援熱線。

立法會議員張超雄今日（10日）與邵家臻，以及葉建源、鄺俊宇，聯同弱智人士家長組織及社工團體開會，討論慘劇後的社會福利回應，包括照顧者支援不足等問題，並促請政府在會期完結前盡快召開福利事務委員會。（邵家臻facebook圖片）

邵家臻表示，約有10個相關組織出席今日的集思會，主要分享各界對該宗慘劇的看法和感受，以及準備月底召開福利事務委員會商討事宜，「諗住喺會上傾一啲福利規劃同安排，雖然目前係休會期間，但我哋必須逼政府喺今屆任期完結前（9月30日）開呢個會，正視照顧者支援不足問題」，「都不是新題目，不單是議會四年來，甚至說是之前8年、之前12年、之前廿年，都是由來已久的事」。

邵家臻指，會上有組織引述照顧者反映，該宗倫常慘劇已挑動了連鎖反應，「好多照顧弱智人士嘅家長睇完新聞後瞓唔到覺，因為覺得他朝君體也相同，大家都擔心自己亦會有日壓力爆煲，成為倫常慘劇主角」，促請政府盡早成立情緒支援熱線，讓有需要的照顧者致電傾訴或求救。此外，疫情下的暫托暫宿服務停止，令照顧者手足無措，會上一致認為應促請政府逐步恢復，「係一條救命繩嚟，本身暫托暫宿服務名額已經唔多，疫情間停埋令照顧者更麻煩」。他們亦指，目前特殊教育學校停課、日間活動中心亦停辦多時，「就算唔可以全面恢復，都希望可以部分恢復，令困喺屋企好耐嘅弱智人士可以去下中心活動」。

除了這些短期措施，會上亦就一些政策問題例如智障人士教育銜接問題、輪候院舍遙遙無期、暫托暫宿服務不足等問題作出討論。邵家臻指人命關天，呼籲大眾不要對慘劇疲勞。