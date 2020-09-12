Staycation｜半島訂房慶生肆意搗亂　鄭錦滿：半島冇得罪港人㗎

疫情持續令港多人難以出國旅遊，不少人轉戰在本地酒店度假，令Staycation乘勢興起。「熱血公民」鄭錦滿今日(12日)在其Facebook上載短片，片中所見酒店房間彷如打完仗搬混亂，食物殘渣及垃圾隨處可見，畫面相當嚇人。鄭錦滿則發文稱，片中是本地客人在半島酒店慶祝生日後的畫面。

「熱血公民」鄭錦滿在facebook批判港人住酒店房缺乏衛生。（facebook截圖）

由於疫情打擊酒店業生意，不少酒店紛紛轉攻本地市場，推出優惠吸引香港住客。

鄭錦滿今日在Facebook上載一條短片，似是酒店退房後清理時的環境，片段所見，酒店房內一遍狼藉，食物殘渣及垃圾隨處皆是，醬料、空酒瓶遍佈角落，而床單，地毯、茶几以至電視均無一倖免。

鄭錦滿就在帖文中留言稱批評片中住客，直言今次並非內地客所為，「一睇到呢啲片，就知道一定會有人留言話係中國人做，奈何呢單係「本地客人」喺半島酒店慶祝生日搞到打仗咁款。香港人，報仇？香港咁多間中資酒店唔搞，搞半島。半島冇得罪香港人架。」

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