12港人涉潛逃｜外交部駐港公署促停止插手：美應處理好國內事務

12名港人上月底潛逃被內地海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨日（11日）發表聲明提到事件，指美國深切關注12名香港民主社運人士於廣東省被扣押，又質疑香港行政長官林鄭月娥對保障公民權利的承諾，促請當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。 外交部駐港公署今日（12日）發表聲明回應，不具名批評美國「個別政客」就12港人涉潛逃案件「指手畫腳、說三道四」，對此表示強烈不滿和堅決反對，並要求美政客遵守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務及干涉中國內政。

美國國務卿蓬佩奧日前發聲明關注12港人涉潛逃案，外交部駐港公署批評個別政客不務正業，對其他國家內部事務「表現出異乎尋常的關心，橫加干涉」，卻對本國存在的嚴重問題視而不見。（資料圖片／AP）

外交部駐港公署發言人表示，中國是法治國家，中國司法機關依法辦案及保障嫌疑人各項合法權利，嚴格按照「一國兩制」原則處理涉及內地和香港的案件，稱美方「無權置喙」。

發言人又指出，美國自身經濟社會問題不斷，種族衝突事件頻生，新冠肺炎感染和死亡人數高企，應集中精力處理好國內事務，批評個別政客不務正業，對其他國家內部事務「表現出異乎尋常的關心，橫加干涉」，卻對本國存在的嚴重問題視而不見。