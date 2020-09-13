12港人潛逃｜馮煒光質疑家屬「包到實」難辨真偽　為政治消費家人

12名港人上月涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所，有家屬昨日（12日）在民主派議員朱凱廸、涂謹申陪同下召開記者會，要求港府提供援助。 前新聞統籌專員馮煒光於《文匯報》撰文，質疑這批家屬身份的真偽，指他們「包到實」，又指家屬召開記者會是找錯幫手、找錯時機，「忠告各位家屬，不要再為政治而消費自己的家人了！」

▼記者會情況▼

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馮：《逃犯條例》未修訂 反對派造孽「家屬」承受

曾自稱新聞統籌專員角色如「白宮發言人」的馮煒光指，從公關角度看，選擇這個時候召開記者會的時機非常錯，因為美國國務卿蓬佩奧剛發聲不久，記者會予人感覺是「打國際戰線，藉機抺黑內地」。他質疑，民主派新界東初選出線人鄒家成、朱凱廸多次提到「國際社會」，要求關注中國的人權律師狀況，批評是「不遺餘力地抺黑內地」，「倘若這批是真家屬，只能說他們是被反對派利用了，消費了！」

馮特別提到，民主黨立法會議員涂謹申在記者會中，一開口便說英文，「以筆者在政圈多年歷練，一貫都是先開口說廣東話，因為作為民選議員，你服務的主要對象是香港市民。但今次涂議員打破慣例，予人他是在向蓬佩奧放話的印象，涂議員似乎是怕這位『美國史上最爛國務卿』不知道他涂謹申公開和應了。」

對於有家屬要求應讓相關人士回港受審，馮煒光反指，去年《逃犯條例》修訂正正可讓內地和香港依法移交嫌疑人，甚至容許在內地被判刑的港人可以回港服刑（按：當時港府只是表示「會與內地再跟進」定罪後可否申請回港服刑），但偏偏民主派「不遺餘力地堅決反對」修例，以致現在特區政府無法可依去按程序提出讓內地移交嫌疑人。他嘲道：「反對派去年造的孽，今年讓『家屬』去承受，所以說『家屬』找錯了人幫手。」

馮煒光。（資料圖片）

以陳彥霖為例 質疑記者會「家屬」身份

馮煒光在文中又質疑家屬的身份真偽，「全部人都『包到實』，根本看不清他們的臉孔，更遑論出示身份證明。有家屬提到8月28日收到深圳鹽田看守所通知書，但也沒有『家屬』在記者會上出示這份通知書。」

他以在反修例事件期間死亡的少女陳彥霖為例，指陳母拿出陳彥霖出生證明給傳媒拍攝，以至近日被死因庭多次傳召上庭，但「煽暴派」仍不斷質疑其身份，甚至遭到「拍打、踢腳和辱罵」。馮煒光指：「套用『黃絲』的邏輯，民眾完全有理由質疑這些『家屬』的身份。」他認為，涂謹申聲稱已核實家屬的身份，只是「一面之辭」。

馮煒光曾是民主黨成員，於2008至2013年擔任海怡西區議員。2012年梁振英上任特首後，他應徵副局長職位，被黨友批評「賣黨求榮」，其後退出民主黨。馮於2013年底獲委任為新聞統籌專員，言論亦轉向親建制，不時有惹火言論，與民主派、傳媒罵戰。