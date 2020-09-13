12港人涉潛逃｜華春瑩指被捕港人非民運人士：他們企圖分裂中國

12 名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，包括涉嫌違反《國安法》獲保釋的「香港故事」成員李宇軒，目前扣押在深圳鹽田區看守所，但未獲安排與律師會面。美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）早前在Twitter關注12港人情況，形容他們是民主運動人士（Democracy activists），又指他們被捕是香港人權狀況惡化的另一個例子。 中國外交部發言人華春瑩今（13日）在Twitter反駁，指12人因非法越境被捕，而且企圖把香港從中國分裂出去。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

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涂謹申：難相信進入內地為分離中國

華春瑩在Twitter轉貼奧塔格斯的貼文並寫到：「認真的嗎？事實查核：該12人因在海上非法越境被捕。他們不是民主運動人士，而是企圖把香港從中國分裂出去。」

協助被捕港人家屬的民主黨立法會議員涂謹申表示，個人很難相信被拘留的12人，是意圖進入內地為了將香港分離於中國。他指，外交部昨日稱中國是依法治國或有法治的國家，「特區政府認為他們涉嫌的罪行是在香港發生，一個依法治國或有法治的國家，似乎會將他們送回中國的香港特區依法律程序處理。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月11日發表聲明提到事件，指美國深切關注12名香港民主社運人士於廣東省被扣押。蓬佩奧表示，被捕港人被拒絕會見律師，當局亦未有提供被捕人士福利的有關資訊，也未透露對他們的指控。

蓬佩奧指，美國質疑香港行政長官林鄭月娥對保障公民權利的承諾，促請當局確保被捕人士得到正當法律程序的對待。聲明提到，12名港人約兩周前於香港海岸對開被捕。