台灣「低調處理」香港潛逃者？　學者列三大考慮：難事事碰撞北京

台灣記者鐘聖雄昨日（12日）在Facebook發帖，承認曾協助5名潛逃台灣的香港示威者。據報該5人於今年7月乘船欲偷渡到台灣，一度漂流到台灣管轄的東沙群島，被海巡署查獲後，目前被安置在高雄。鐘聖雄指，此5人沒有任何對外聯絡管道，連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到，又指「民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者」，呼籲港人「另尋它路」。 事件令人關注，台灣對於潛逃至當地的香港示威者的取態如何。香港智明研究所研究總監許楨分析，台灣對潛逃至當地的人士的態度，至少涉及三方面考慮：須平衡各方勢力的利益、台灣社會未必接受大量的外來移民、流亡人士始終是非法入境者。 其中，民進黨政府站在如今的台海、中美國際局勢之下，每走一步都要相當謹慎，難以期望他們事事和北京碰撞、站在與中方完全相反的立場。

梁振英：疑犯涉政治暴力罪行

鐘聖雄在帖文表示，該5名港人目前還被扣在陸委會手上，直指「民進黨真的不如大家想像得挺香港抗爭者」，呼籲港人「如果可能的話，不要再來台灣了」。陸委會其後回應稱，對於外界流傳的各項訊息，陸委會認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害。陸委會指，台灣政府對港人已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。

梁振英昨晚即在Facebook發帖，揶揄「為什麼這5個香港人的父母家人不出來開記者會？」他引述陸委會回應，指其並沒有否認鐘聖雄的說法，相信鐘的說法確有其事。梁振英其後再發兩帖，指早前潛逃期間被廣東省海警截獲的12名人士，部分人涉及炸彈案、暴動等罪，認為這些人「用非法方式，處心積慮，離開香港棄保潛逃」，質疑在西方國家這些人不可能獲准保釋。

梁振英認為，這些人涉嫌犯的不是一般的罪行，而是為了達到政治目的的暴力罪行：「因此不僅在內地的偵訊不會被視為一般偷渡，人即使潛逃到了台灣，台灣當局也要把這類人關起來。」他又指：「這些人即使成功抵達台灣，台灣當局會把他們『收押禁見』，律師？送回香港？希望香港的法庭可以汲取教訓。」

不少網民將梁振英的回應貼在鐘聖雄的帖子，批評鐘聖雄公開事件，「香港人真的會被你害死」、「閉嘴就是對香港好」等。

許楨指出，台灣當局如何處理由香港潛逃至當地的人士，須顧及整體兩岸、國際形勢，不宜簡單化解讀。（資料圖片）

許楨：鐘聖雄或高希望公開發聲引起關注

許楨接受《香港01》電話訪問時指，鐘聖雄高調開腔，不排除是希望通過公開發聲引起關注，向政府施以一定輿論壓力，這類獨立於政府以外的表態於台灣相當常見。不過，台灣對香港流亡人士的取態，牽涉到台北對香港、中國大陸，以至整體國際局勢的研判，不宜簡單化看待。

考慮一：須平衡各方利益立場

首先，台灣島內都有多元、錯綜複雜的政治勢力和利益板塊，政治上除傳統藍綠外，還有多個不同光譜、小黨派，台北市長柯文哲又自成一黨。島內政治光譜的多極化，不是單純一句「威權反威權」可以區分；經濟方面，即使是綠營台商，都可能有和中國大陸相關的生意利益。因此，民進黨政府要長期維持執政地位，必須平衡各方利益立場，維護形勢基本穩定，「（對北京取態）太近又不行，太遠又不行。有時很難期望他們（民進黨政府）事事和北京站在相反立場。」

此外，許楨提到近年中美關係惡化，表面上可令美國更加關注台灣，對其有利。只不過，台灣同時都要避免走錯任何一步，讓北京有機會在台灣問題上造文章。「要考慮清楚的是，在這件事（港人潛逃）上，北京在法理上是站得住腳的。」所以台北當局也必須顧及，在政治上有沒有足夠實力「掂埋香港嗰份」，而此時對香港有太明顯動作，是否合符台灣自身的利益。

考慮二：台灣社會未必接納大量移民

其二，許楨指台灣和香港的社會狀況也有不同。雖然台灣歷史上也是移民社會，但自四十年代末大批中國大陸人士移居台灣後，台灣社會經過多年發展，現時已不是一個非常接納大量外來移民的社會。「香港人對於他們來說，也是外來的人口，到底台灣是否如此開放擁抱大量的移民來台？這是一個疑問。」

考慮三：處理非法入境 任何地方都需謹慎看待

其三，許楨提到不論在任何地方，包括歐美，處理非法入境人士時都要謹慎看待，尤其當事件有可能牽涉國家安全、國際政治問題時。對於相關人士的法律保障以及法律透明度，可以和合法入境者、當地居民有極大分別。

許楨補充，在客觀條件上，由香港循海路潛逃往台灣，本身已是一件非常困難的事：即使去除政治因素，台灣附近海域本身已有「黑潮」、颱風等自然因素影響，路途相當危險；中國海警的配備相當先進，一般巡邏艦隻都可能具有火炮等重型武裝，要是當局有心執法，一般民用船隻實際上極難通過。況且，潛逃行為本身在法律上就有極高風險，相關人士要自行衡量。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼