12港人涉潛逃｜公安局鹽田分局指刑事拘留12人　指涉「偷越國境」

12名港人上月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。深圳市公安局鹽田分局今天（13日）表示，12人因涉嫌偷越國家邊境犯罪，已被公安局採取刑事拘留強制措施，目前案件正在偵辦當中，公安機關稱依法保障嫌疑人的各項合法權益。

+ 5 + 5 + 5

廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12名「涉嫌非法越境人員」的港人，包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、保釋外出的「香港故事」成員李宇軒。

當中6個家庭的家屬昨天（12日）召開記者會，要求港府確保港人權利得到保障，並立即將12人接回香港。另要求中國當局准許被拘留者致電家屬，及提供合適藥物予有需要人士。同時，家屬所委派的中國律師被拒絕安排會面，又指當局聲稱部分被拘留者已委託官派律師，家屬憂慮這意味當局決心全面封鎖12港人的一切消息。

其中一名被捕者李子賢的媽媽哭訴「唔好受」，擔心兒子「人仲喺唔喺世上」。對於香港政府未有出手支援，家屬均表失望。另一被捕者鄧棨然的弟弟質疑，既然特首林鄭月娥自稱是「香港人的母親」，「自己個仔走失咗，會用盡所有方法、甚至性命換取」，斥林鄭身為「人母」，卻對12港人不聞不理。

入境事務處發言人今日回應傳媒稱，據悉該12名港人現時身體狀況良好，及已聘請內地律師代表。