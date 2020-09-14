全民檢測｜民建聯冀政府續為高危群組檢測　中秋前落實「健康碼」

民建聯今日（14日）參觀位於中山紀念公園體育館的「火眼實驗室」，民建聯主席李慧琼參觀後指，今次普及檢測計劃將成為本港日後抗疫工作的寶貴經驗，希望政府未來持續為高危群組進行檢測，為早日實現人流通關做準備。 民建聯立法會議員陳恒鑌指，該黨周五（18日）將與食物及衞生局會面，了解政府為日後疫情一旦繼續爆發，將有何部署應對，例如本港目前的檢測能力水平等。民建聯副主席陳克勤促請政府在中秋節前推出健康碼，協助跨境人士往來，又指其助理由於已多月沒有見過身處內地的妻兒，已向他請假40天回內地團聚。

李慧琼表示，目前疫情反覆，相信全民檢測為港府提供了相當好的經驗，希望政府以此做好準備，並繼續為高危群組做好測試。她感謝內地檢測人員，若無他們協助，無法在短時間內完成普及檢測工作，又呼籲市民把握今日機會，參與全民檢測。

陳克勤指，希望中秋前落實健康碼，讓中港兩地恢復自由往返，並促請港府盡量降低檢測費用。陳恒鑌認為，今次全民檢測中，香港在短時間內改建好檢測地點，並進行大規模檢測，是相當實貴的經驗。他估計，周五會面時要了解本港在無中央支援下，檢測能力有多少等安排，強調政府應事先做好部署。