全民檢測｜13日累計逾170萬人次採樣　尋獲26確診患者

全民檢測「普及社區檢測計劃」推出至今（13日）第13日，政府公布截至今晚8時，累計有171.9萬市民已在檢測中心採樣，已化驗當中166.7萬樣本，據衞生署公布至今共26宗個案經全民檢測找出。當局亦公布，有136.1萬市民經網上預約系統登記檢測。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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政府發言人公布，今日早上8時至晚上8時，共有約53,000名市民經普及社區檢測計劃在全港各社區檢測中心登記採樣，以作新型冠狀病毒檢測。自普及計劃在9月1日推出以來，累計合共有約1,719,000人在檢測中心登記檢測。

截至今晚8時，當局已化驗了累計約1,667,000個樣本，呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，倘確診會由衞生防護中心跟進並公布。 此外，自8月29日網上預約開始以來，截至今晚8時，累計有約1,361,000名市民成功預約檢測。

當局又提到，至今共接獲292宗個案指個人資料被他人用於登記預約。經了解後，其中159宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，已轉交警方處理。

根據衞生防護中心連日於疫情記者會公布的資訊，截至9月13日零時零分，經全民檢測共找出26宗新確診患者，另有7宗陽性個案是早前確診、已康復的患者。