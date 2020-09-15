沙半山手記｜大搜捕肅殺之氣未散　傳泛民前議員陷國安法高危區

港區國安法亮劍兩個多月，警方「收網」行動不絕，民主派人士紛紛因不同名目被拘捕，繼壹傳媒黎智英、前香港眾志成員周庭、民主黨林卓廷等後，最新一次是上周日（6日）警方以涉嫌「煽動文字罪」拘捕人民力量副主席譚得志（快必），後者現時被拒保釋還柙候審。政界關注，警方下一輪的行動何時再來？被盯上的民主派人士又會是誰？ 據掌握北京脈搏的政界人士估計，曾於7 月舉辦民主派立法會初選的牽頭者，將是「高危」一群。

兩辦先後發炮指控初選違法

國安法自6月30日晚生效至今，警方針對民主派至少作出過4輪拘捕行動，包括7月29日引用國安法拘捕4名前獨派組織學生動源成員；8月10日引用國安法拘捕壹傳媒創辦人黎智英、搜查《蘋果日報》大樓，再於當晚拘捕前香港眾志成員周庭；8月26日拘捕民主黨立法會議員許智峯、林卓廷，後者被控於去年元朗7.21事件中觸犯暴動罪；9月6日以殖民地時代的古舊法例「煽動文字罪」拘捕譚得志，警方明言一開始時以國安法作調查，研究證據後改以其他控罪拘捕。

連串的拘捕行動，涉及的罪名、性質各有不同之處，但對社會釋出類似的觀感：警方「開足馬力」加快對民主派人士的行動。政界尤其民主派關注，下一輪拘捕會涉及哪些事件，哪些人被「瞄準」。建制派有消息指，民主派初選是其中一個「雷區」。

▼國安法生效後 多名民主派人士被捕▼

7月11日及12日舉行的民主派立法會初選，由佔中發起人戴耀廷、前立法會議員區諾軒負責牽頭，民主動力召集人趙家賢協調，香港民意研究所提供技術支援。選舉前一天，警方以有人涉及不誠實使用電腦為由，搜查香港民研的辦公室。但最終初選如期舉行，有逾60萬人投票，其中多名抗爭派於初選出線。

中聯辦和港澳辦先後於7月13日和14日發炮批評初選。中聯辦「嚴厲譴責反對派政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法『初選』，堅定支持特區政府深入調查、依法查處」，又指初選「破壞立法會選舉公平」；港澳辦更指，初選「是對香港特別行政區選舉的非法操控，是對香港基本法和香港國安法的公然挑戰」。區諾軒、趙家賢於8月初先後宣布退出協調工作，戴耀廷其後亦表示工作已完結。

或成「譚得志案」翻版

不過消息指，由於「兩辦」已開腔，相關單位料會「開快勞」調查，即使經調查後發現與國安法無關，可能也會像譚得志案般，「研究證據後改以其他控罪拘捕」。

該人士又指，特別是主力牽頭初選的民主派前立法會議員及教授級學者，二人份外受「關注」，事關在北京眼中，前者與前眾志成員黃之鋒、周庭及現已流亡海外的羅冠聰「關係密切」，後者曾有份發動佔中，都被列為重點對象。

當然，有關執法單位究竟調查結果如何，暫時無人能說得準，但公廠式作業般不斷「開快勞」調查不同人士，則是預計之內。

國安法出鞘見血，肅殺之氣未散。近日港青偷渡台灣被扣押的消息牽動港人神經，其實追源溯始，這些都是國安法後餘波。由此看來，餘震效應還會持續一段時日，震撼消息或會續來。