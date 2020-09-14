12港人潛逃｜湯家驊：修例失敗港府再無權介入　若通過亦須先服刑

12名港人上月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，深圳市公安局鹽田分局表示，12人因涉嫌偷越國家邊境犯罪，已被公安局採取刑事拘留強制措施，目前案件正在偵辦當中。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，有關人士既然是在內地犯法，就應在內地受審和服刑，其後再由內地部門決定是否將他們移送回港。他指出，即使去年《逃犯條例》修訂成功通過，按聯合國引渡原則，犯人亦須首先在內地完成審判及服刑期滿後，再引渡到其他請求國家或地區。

+ 5 + 5 + 5

至於有意見指，以往有先例是內地將潛逃犯人「移交」香港，湯家驊解釋有關做法屬「非官方安排」，並非正常情況。由於香港和內地以往一直沒有移交安排，經偷渡入境內地的人士會先被當地公安行政拘留，其後再逮解出境；犯人過境後香港警方再將之拘捕，「但逮解出境可以去任何地方，唔一定係去香港」。

湯家驊強調，由於有關安排是完全屬內地政府的司法程序，香港無權追問，港府遁官方渠道「無嘢可以做到」。至於什麼案件能獲「非官方安排」，他指無標準可言，任憑內地決定，「例如當年張子強案，內地沒有把他引渡返港，而在內地以其他罪名拘捕及槍決。」

湯又指，去年修訂《逃犯條例》失敗，「香港人成功爭取無引渡協議，事到如今港府已無權再介入案件」。他補充，即使《逃犯條例》成功通過，按聯合國引渡原則，犯人亦須首先在內地完成審判及服刑期滿後，再引渡到其他請求國。