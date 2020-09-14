葵涌邨倫常案｜民建聯批支援不足　照顧者壓力爆煲：需看精神科

葵涌邨早前發生倫常慘劇，一名患有中度智障及過度活躍症的21歲男子，疑被母親於深夜以膠袋勒斃，據悉該名母親疑因照顧問題致壓力爆煲，該宗慘劇令人關注照顧者支援不足和情緒問題。 民建聯立法會議員葛珮帆和梁志祥今天（14日）聯同一批照顧者召開記者會，梁志祥建議政府短期內增加關愛基金下的殘疾人士照顧者津貼，由現時每月2,400元增至每月不少於3,000元，並調低申請門檻，長遠應設立「照顧者津貼制度」。 趙太太需長期照顧患輕度智障的21歲兒子，他指兒子輪候輔助宿舍已經數年，但仍未輪候到，料至少需輪候十年，加上兒子因疫情無需上學，變相要24小時照顧兒子，令她出現精神壓力，需要找精神科醫生求診。

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多名照顧者在記者會上細訴苦況，其中馮女士育有一名嚴重智障的24歲兒子，兒子去年底因腦積水需接受三次手術，住院其間被綁起雙手雙腳，令她非常心痛。雖然兒子早已獲政府編派宿舍，她於7月把兒子送回宿舍，但由疫情關係不准探望，有時只能透過相片方能知悉兒子的情況。馮女士希望，政府可在公立醫院設殘障人士病房，讓一些受過專業訓練的醫護專注照顧患者。

趙太太育有一名患輕度智障的21歲兒子，他指兒子輪候輔助宿舍已經數年，但仍未輪候到，料至少需輪候十年，加上兒子因疫情無需上學，變相要24小時照顧兒子，令她出現精神壓力，同時家庭出現一些問題，令她需要找精神科醫生求診。

照顧者林先生的女兒今年13歲，智商只有約三歲、行動不便和沒有視力，疫情期間，他與太太在家中照顧女兒，太太因此觸傷腰患，自己亦氣促需入院，被迫將女兒送回學校宿舍；由於進出宿舍需隔離14日，因此女兒未能回家。

民建聯議員葛珮帆指，葵涌邨慘劇反映政府對照顧者的支援措施完全不足，她指根據5年前的數字，智障人士共7.1萬至10萬人，殘疾人士則有57萬人，合計約68萬人，一些智障人士在學校畢業後，需等待十年才獲編配院舍，照顧者面對的壓力非常大。

倡設照顧者津貼制度

梁志祥提出六項建議，包括要求政府短期內增加關愛基金下的殘疾人士照顧者津貼，由現時每月2,400元增至每月不少於3,000元，並將申請門檻調低，長遠應設立「照顧者津貼制度」。他又建議，設立定額及實報實銷交通、私家診所急診津貼、設立照顧者支援服務中心、擴展社區暫託服務，長遠要求縮短輪候院舍的時間。

立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇今天（14日）表示，將於9月23日召開會議，跟進葵涌邨日前發生的倫常慘劇事件。梁志祥表示，將於會議上質詢議員，包括質問為何政府津貼制度如此失敗。