葵涌邨倫常案｜福利委員會9.23開會　鄺俊宇：用盡平台召官員解畫

民主派延任問題懸而未決，立法會福利事務委員會主席、民主黨鄺俊宇今天（14日）表示，將於9月23日召開會議，跟進葵涌邨日前發生的倫常慘劇事件，要求政府交代事件，包括嚴重智障人士宿位輪候時間等問題。 鄺俊宇直言，只要他們一天是議員，也會用盡議員權力就民生議題逼迫政府。

葵涌邨早前發生倫常慘劇，一名患有中度智障及過度活躍症的21歲男子，疑被母親於深夜以膠袋勒斃，據指該名母親疑因照顧問題致壓力爆煲。

倫常慘劇案令照顧者問題再次受到關注，鄺俊宇表示，將運用委員會主席權力，於9月23日召開福利事務委員會特別會議，跟進葵涌邨倫常慘劇。鄺俊宇指，作為議員，需用盡立法會平台，「一定要召政府官員上嚟解畫！」他又指，嚴重智障人士輪候宿舍時間已增至15年，輪候時間「愈輪愈長」，批評政府「混帳之極」，令慘劇一而再、再而三發生。

鄺俊宇（中）表示，要用盡立法會平台召官員解畫。（吳倬安攝）

社福界議員、委員會副主席邵家臻表示，這些倫常慘劇已非第一單，他指照顧者面對如山的壓力，政府的支援卻如雪一般薄，在疫情下，照顧者的傘更大更重。他透露，今次幾經辛苦方能召開特別會議，他指勞福局對是次慘劇「無乜反應」，曾透過秘書處聯絡局方，羅致光卻建議9月30日召開特別會議。

工黨張超雄指，即使會期在9月30日後或會完結，但議員在議會便需發揮作用。張超雄指，慘劇已非首次發生，社會不能對事件無反應，勞福局和教育局需到會議作交代。

鄺俊宇表示，只要他們一天是議員，也會用盡議員權力就民生議題逼迫政府，強調就這些民生問題是責無旁貸。