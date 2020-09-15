12港人潛逃｜譚耀宗籲家屬向港府反映意見：國際插手對事情無好處

12名港人上月疑潛逃台灣期間被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，內地公安局指，他們涉嫌干犯偷越國家邊境罪。部分家屬周六（12日）召開記者會，要求讓他們自行聘請律師而非用官派律師，並促請港府介入把他們帶返香港受審。 全國人大常委譚耀宗今（15日）早接受電台節目訪問時指，當事人可找律師，但若他們接受內地「官派」律師，已滿足內地要求。他直言不清楚官派律師有否接觸過有關12人，而內地規定偵查階段，除律師外，其他人包括駐粵辦或家屬亦不可接觸當事人，有關做法是與內地其他案件一致。 他建議想了解當事人情況的家人，應向香港政府或內地當局反映。又指家屬關心事件是合理之事，但若希望國際插手，對事情未必有好處，「你都聽到蓬佩奧一講嘢，華春瑩即刻駁斥佢。」

+ 3 + 3 + 3

譚耀宗指出，以往有人在香港犯案後遁合法途徑進入內地，特區政府要求內地協助逮捕及送回逃犯，但今次12人偷越邊境，情況不同。他強調每個個案性質不同，都要依法行事。

他表示，純粹「偷越國境罪」性質不算嚴重，但如果涉及領導策劃、指揮他人或者集團式犯案性質又有不同。內地公開文件顯示的偷越邊境非嚴重罪行，最多判囚1年，但不確診調查期間會否有變，如是否涉及「蛇頭」、領導或策劃。他指一般而言，即使有當事人離港時屬「棄保潛逃」，內地不會審理當事人在港的案件，惟一切只屬估計，須留待移交檢察院時覆核或起訴，才會公布控罪。

對於有報道指另有5名港人潛逃台灣，譚耀宗表示台灣與香港沒有引渡協議，事件發生近兩個月都「冇聲冇氣」，若非台灣記者主動披露都無人知曉，亦無家屬出面，台灣政府亦不願透露詳情，港府實無事可做。