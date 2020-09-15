12港人潛逃｜林鄭：12人逃避罪責　稱民主人士受鎮壓是轉移視線

12名港人上月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所，當中6個家庭的家屬今日（12日）召開記者會，要求港府確保港人權利得到保障，並立即將12人接回香港。 行政長官林鄭月娥今日（15日）在記者會上被問到，該12人會否有機會被起訴內地國安法，她強調12人中僅一人是涉嫌違反《港區國安法》，所有人都是在候查期間潛逃離港，出走原因是逃避法律責任。她批評有人企圖轉移視線，形容為「民主人士」受鎮壓。

林鄭月娥表示，12名港人非法入境內地，涉嫌偷越國境犯罪被刑事拘留因此被內地拘留，案件顯然屬內地司法管轄區範圍，由內地機關依內地法處理十分恰當，亦不應該有另一個做法。

外交部發言人華春瑩日前指，12人並非民主運動人士（Democracy activists），而是企圖將香港從中國分裂出去。被問到會否暗指該12人有機會被起訴內地國安法，林鄭回應指，若客觀深究為何該12人以不法途徑離港，事件本質會更清楚，重申12人中僅一人是涉嫌違反《港區國安法》，所有人都是在候查期間潛逃離港，出走原因是逃避法律責任。

林鄭強調，要從事件本質以正視聽，因為有本地或者外國人士嘗試轉移視線，形容是有「民主人士」受到鎮壓，「有意無意描繪到12個人都同國安法有關。」

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

回應5港人遭台扣留 林鄭：一視同仁

被問到有報導指5港人涉潛逃台灣被扣押，保安局聲明呼籲當局不要窩藏罪犯，但對內地卻非此講法。林鄭強調，政府處理跨境犯罪原則是一視同仁，指每個人都要為自己行為負責，如果進入另一司法管轄區犯當地法律，當然要受當地執法機構調查及受當地法律制裁。

其次，每個司法管轄區都是按法律處理違法行為，是公認的基本法律原則，互相尊重在處理跨境案件上都應獲正視。其三，任何港人在境外涉嫌違法，無論背境如何，政府都會按實際情況，在尊重當地司法原則的情況下，為香港居民提供可行協助，不會有雙重標準，「但社會上某些人士可能對於這兩批人士有雙重標準。」

對於報傳有5名港人潛逃台灣，林鄭月娥表示目前政府無資料，亦無收到家屬求助或台方信息，情況有別於內地，因為內地和香港在2018年簽訂通報機制，港人在內地受拘留須要通報特區政府。她又指，警方昨日已向台方查詢，至今日為止未收到回覆。