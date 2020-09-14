12港人潛逃｜李家超稱不干預內地執法：坦然面對遠勝終身畏罪潛逃

12名港人上月涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。保安局局長李家超表示，特區政府不希望外地司法管轄區干涉特區的執法，因此尊重並不會干預其他司法管轄區的執法，香港警方會與內地機關繼續聯繫，了解案件的發展，入境處亦會與被捕人士的家人，保持聯絡及跟進事件。 李家超指，港府在處理涉及跨境犯罪的案件時，一直秉持以下原則，包括每個人不論身處任何一個司法管轄區，都要尊重當地法律，為自己的行為負責任，包括法律責任，他強調，任何人犯法都要承擔法律責任，「坦然面對，遠勝終身帶着畏罪潛逃的烙印」。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

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李家超今（14日）發表題為《處理跨境犯罪的原則》的文章，他表示，每個司法管轄區按其法律處理違法行為，是公認的基本法律原則，而任何港人在境外涉嫌違法，不論其背景，特區政府都會按實際情況，在尊重當地司法制度的原則下，為相關的香港居民提供可行協助。

李家超又指，內地公安單位按相互通報機制，在8月28日通報香港警方，於8月23日在內地水域拘捕12名港人，涉嫌非法入境內地，正依法處理。警方已把事情通知其家人，而入境處「協助在外香港居民求助小組」及駐粵辦已與其家人聯絡，提供協助。

12人以不合法途徑離開香港 1人涉違《香港國安法》

他表示，根據掌握的資料，該12人在香港涉嫌與七宗案件有關。當中10人分別因涉嫌製造或管有爆炸品、縱火、串謀傷人、暴動、襲警、管有攻擊性武器及管有工具可作非法用途等嚴重罪行被警方起訴，獲法庭保釋候審，不准離開香港。另外一人涉嫌違反《香港國安法》有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及《刑事罪行條例》、有關無牌管有彈藥罪，被警方拘捕後獲准保釋，交出旅遊證件，不准離境，需向警方報到。另一人因涉嫌製造或藏有爆炸品被警方通緝。李家超指，這12人以不合法途徑離開香港，在內地水域被捕。

留意到5港人在台被扣 籲台方勿窩藏罪犯

李家超表示，他同時留意到有報道指，有5名港人兩個月前經東沙島抵台被捕，已被扣押兩個月。他指，特區政府沒有收到台方任何信息，亦沒收到其家人求助，他呼籲台方應承擔打擊跨境犯罪的責任，「如他們涉嫌在港犯罪，不要窩藏罪犯，希望台方依法處理涉事港人後，把他們送返香港，讓特區依法處理」。李家超表示，香港警方已向台方查詢有關情況，正等候回覆。

李家超在文章中提到，自去年開始，香港有居心叵測的人，包括政客，為了個人政治利益或目的，默許、美化、支持、鼓勵暴力，又有人勾結外國勢力，做出危害國家安全的事，更有人宣揚不須守法的意識，不少人因此以身試法，被拘捕及起訴。他強調，任何人犯法都要承擔法律責任，「坦然面對，遠勝終身帶着畏罪潛逃的烙印」。