抗疫基金｜財赤3千億　儲備淪沙士水平　學者：不擴稅基遲早乾塘

政府推出第三輪抗疫基金，涉款240億元，連同首兩輪抗疫基金措施措施，金額合計超過3000億元，相等於GDP約10至11%，預計可為GDP提供高於5%的支持作用。 財政司司長陳茂波指，計及今日公布的第三輪抗疫基金措施， 2020至21年度的綜合赤字增加至超過3000億元，財政儲備則降至約8000多億元，相等於約12至13個月政府開支，接近2003年沙士後的水平。 不過，陳茂波指，政府如果在經濟衰退時採取逆周期措施，對支撐經濟很重要，「明日大嶼」前期撥款只是幾億元，有關項目將按計劃進行。

陳茂波稱財政仍穩健 若再爆疫情有能力支援

陳茂波在記者會上表示，本年度稅收以至賣地收入都會比預計略低，當局估算2021年財政年度赤字會超過3000億元。他指，政府早前推出防疫抗疫措施，國際評級機構都認為港府採用的力度合適，認為目前的花費是「應使得使」。

明年香港財政儲備估計跌至約8000億，相當於政府開支12、13個月，陳茂波認為仍然屬穩健水平，萬一再出現疫情港府仍然有能力推出支援措施，但強調最重要是做好防疫工作，避免疫情再襲。

至於政府會否重新審視原本計劃上馬的大型基建項目，例如「明日大嶼」撥款。 陳茂波指，經濟衰退時政府若然能採取逆周期措施，對支撐經濟非常重要；其次是部份大型項目例如醫院、鐵路、房屋等計劃都對香港長遠發展重要，會努力繼續做。

至於「明日大嶼」，陳茂波指仍在前期研究階段中，開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行。陳茂波表示，政府內部採取謹慎開支策略，政府各部門不論是申請新資源或增加人手都會進入整固期。

關焯照。（資料圖片）

關焯照：香港經濟、財政困境 比沙士更嚴重

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，政府面臨的財政情況比沙士時更嚴重：「沙士可以斷尾，現在（新宗肺炎）就未必了，當時沙士主要在香港發生，但目前疫症在全球爆發，所以情況比當時更嚴重。」

他續指，2003年沙士時期，應該經濟大跌時可做的空間比現在大得多：「當時政府沒有這麼多開支，可以削減開支來應對，但現在公共開支十分龐大，而在經濟下滑時無辦法削減這方面的支出，因此政府可做的空間實在有限。」

人口老化支出增 稅基狹窄收入減

新冠肺炎疫情之下，旅遊業不知何時復甦，連帶餐飲、零售繼續受打擊。世衞早前已表示，預計2021年中都未必可做到廣泛的疫苗接種，未來都會影響本港經濟情況，進而影響港府財政收入。

關焯照表示，疫情暴露了本港財政結構的缺陷：「香港財政結構面對的是嚴重人口老化，對香港經濟、政府財政造成中長期影響。人口老化令到政府支出有增無減，當經濟下行時，政府財政手段就欠缺彈性。」他指出，在開支難以減少的下，只要港府財政收入減少，即時就會捉襟見肘：「香港的稅基狹窄，面對經濟逆境，公司幾個月沒有工作，稅收收入必然會減少。一來一回政府在經濟下行時就缺乏刺激經濟的空間。」

籲政府嚴控開支 拓闊稅基提高勞動力

關焯照又指，抗疫基金3.0總值僅240億元，是三輪基金之中最少，認為政府已難大規模刺激經濟，例如無法再大手筆派錢。如政府繼續大量「泵水」，財政儲備快速下降，嚴重情況可以影響金融市場穩定。

關焯照指，現時香港面臨的大型經濟危機，是由稅基狹窄加上人口老化夾擊，可做的事其實有限。他表示，近年基建開支嚴重超支，建議政府要看緊支出，同時要在收入方面着手，例如改革稅制以擴闊稅基，引入消費稅，擴大勞動人口及競爭力，如鼓勵更多女性工作、引入自動化生產，並增加教育以培養年輕人新技能，以適應新的經濟轉變，否則財政儲備遲早「乾塘」。