抗疫基金3.0｜盧偉國：力度縮水預期之內　倡盡快啟動明日大嶼

政府昨日（15日）公布普及社區檢測計劃結果，涉及開支約5億3千萬元，逾178萬人參與採樣；政府亦宣布推出第三輪防疫抗疫基金，涉及240億元。 經民聯主席、立法會議員盧偉國在港台節目中表示，第三輪基金力度減少是預期之內，目前重要的是盡快撐起經濟，希望盡快推出工務工程。他認為明日大嶼研究應該盡快做，郊野公園邊陲開發的研究也要盡快重啟。

盧偉國、鍾國斌。（資料圖片）

盧偉國表示，今輪基金的力度明顯降低但可以理解，始終政府頭兩輪基金及其他「逆周期」措施，前前後後都用了2875億元，第三輪也需要做得針對性一點；寬減政府物業租金、政府收費等措施，也是一定要做。總體而言，盧偉國認為政府新一輪基金的做法，和經民聯提出的建議相近，連之前經常「叫晒救命」的補習界、校巴司機等，今輪基金都有措施支援。

不過盧偉國指，現時最重要的是撐起經濟，在不利條件下控制疫情，活化各行各業，單單派錢是不行的。他以自己所屬的工程界為例，認為最重要是有工開，希望政府盡快推出工務工程，如明日大嶼盡快啟動。盧偉國表示，目前經濟困境固然要關注，但深層次問題也不得不解決，現時房價不合理地高的問題急待解決，如無新增土地，不能解決未來土地所需。

盧偉國提到，現時新界有新發展項目，但都是以改變土地用途為主，不算是大型工程，也沒有新增土地。他指，新增土地是分階段開發，不會一次過花掉幾千億，而且未來可帶來經濟效益作為回報，香港開埠以來已填海7千多公頃。另外，盧偉國指房協早期有兩項關於郊野公園邊陲地帶開發的研究被叫停，他認為應該重啟。

自由黨黨魁鍾國斌亦指，第三輪防疫抗疫基金不再大手筆花錢是預期之內，現時最重要的是疫情不再惡化，保持到一定的經濟活動，香港人才可自救。他認為，明日大嶼前期研究有需要做，但承認以現時8千億儲備而言，再拿6千億去填人工島確實很難，因此建議政府通過發債方式減輕負擔，同時也可帶動香港的債市。

郭家麒認為，處所開放得過快，應多觀察幾天。（資料圖片）

郭家麒：處所開放過快

公民黨立法會議員郭家麒表示，早前防疫抗疫基金所幫的，主要都是大企業，失業和開工不足的打工仔不受惠，這才是最大問題。他指政府的失業綜援，幾乎都是在「赤貧」階段的市民才拿到，從今年領取綜援的數字看，實際上總額都是7億多，比往年沒有明顯增加。

郭家麒又指，第3波疫情的源頭是政府擴大豁免檢疫計劃，相信不少企業心底裡最希望的未必是政府援助，而是「政府做回應做的事」，讓他們可做生意，不然搞一場178萬人檢測的「大龍鳳」，然後又開一次邊境，放更多高風險人士進香港，這樣的話再放3,000億元都沒有用。

至於政府昨日宣布重開酒吧、浴室、公共娛樂場所等，郭家麒認為實行得太快，本地昨日事隔兩個多月後首次零本地確診，但起碼應多觀察幾天才決定。不過他坦承，開放處所很多時都是政治動作，很多建制派代表各行各業不斷向政府施壓，如飲食界議員張宇人幾乎用盡所有方式表態。