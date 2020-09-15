抗疫基金3.0支援細節曝光　導遊、領隊每人獲發1.5萬元津貼　

第三輪防疫抗疫基金今日（15日）出爐，涉及金額達240億元，基金將包括動用130億元採購疫苗、支援醫管局應對下一波疫情等，並動用45億元支援20多個受疫情重創的行業。 政府晚上公布支援企業和個人紓困措施的詳細文件，政府將動用16.7億元資助食肆、卡拉OK場所、夜總會及酒吧、食環署街市內的熟食及小食攤檔，另外動用3.5億元向美容院、按摩院按規模發放一次性1.5至5萬元的津貼；向派對房間發放一次性2萬元的津貼；向2萬名旅行代理商職員及持證導遊或領隊每人發放一次過15,000元津貼。

抗疫基金3.0支援行業細則一覽無遺↓↓

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根據政府文件，政府將動用近1億元為居於廣東省的醫院管理局（醫管局）慢性病患者提供疫情期間診症服務的特別支援計劃，由港大深圳醫院恆常普通科或專科門診提供診症服務。

另外，在綜援計劃下的援助失業人士特別計劃將由2020年12月1日延長6個月至2021年5月31日，約1.2萬個住戶受惠，涉款7.2億元。

政府亦會向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，金額直接與其職員數目掛鉤，以每名旅行代理商職員5千元津貼為計算基準。未有僱用任何職員的旅行代理商亦會獲得一次過5千元津貼；向每名旅遊服務巴士司機發放一次過6,700元津貼，料約3,400名司機受惠。