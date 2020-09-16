抗疫基金3.0｜鍾國斌：已預期政府不會「大手筆」冀盡快推健康碼

新型冠狀病毒疫情持續，政府昨推出第三輪防疫抗疫措施，涉及總額約240億元。立法會議員、自由黨黨魁鍾國斌在港台節目《千禧年代》時表示，240億中有部分用作寬免收費，另有100億預留採購疫苗，實際支援23個受疫情重創行業的補貼全額只有45億元。 鍾國斌稱，已預期政府不會「大手筆」補貼，現時只能視乎第二輪「保就業」計劃會否有較少僱主申請，從而有額外資金撥出用以支援。他強調，現時最重要是疫情不要惡化，保持經濟活動令業界可以自救。

鍾國斌稱，現時財政儲備只有8000億元，再花費6000億推行明日大嶼計劃有難度，但強調土地供應問題仍需要解決。（資料圖片）

鍾國斌又指，希望能盡快推出「健康碼」並重啟旅遊活動，他稱政府方面已經準備好，現時需要與其他地方配合。鍾國斌認為，政府早前推出全民檢測計劃，在逾百萬名市民中成功找出20多名隱形病患者，此數據可證明給其他國家得知香港人的健康情況。

對於在財政儲備減少下，是否應繼續推行「明日大嶼」計劃，鍾國斌稱，現時財政儲備只有8000億元，再花費6000億推行計劃有難度，但強調土地供應問題仍需要解決。他建議政府可以透過發債籌集資金，令債務市場活躍，而政府亦不用負擔所有費用。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則認為，推行明日大嶼，將在11年用盡財政儲備這個推算已經是按照較高收入和較低支出作評估，否則可能到2026年儲備已經開始負數。他認為林鄭月娥擔任特首以後，某種程度高估政府財政能力，結構性開支如滾雪球一般，更質疑明日大嶼按計劃在2026年開始，中途若儲備用盡，是否只興建半個島，到時香港可能會被機構調低評級，甚至影響聯繫匯率。

綠色和平資深項目主任連佩怡指出，香港經濟面對內憂外患、財政不穩的情況，新冠肺炎疫情更已經令香港的財政赤字上升，加上本身經濟就存在結構性問題，政府需謹慎考慮如何用錢。她並認為，明日大嶼落成後，香港人口高峰已過，對於住房的需求會下降，政府應該集中精力研究發展棕地。