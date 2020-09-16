國安法｜葉劉已變賣在美資產　詳解林鄭離地原因

《港區國安法》生效後，美國對11名中港官員實施制裁。作為行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀，昨日（15日）接受訪問時指，知道自己一直在坊間流傳的制裁名單上，但行會成員在制訂國安法上沒有直接角色，亦未曾就此討論，只在公布前夕以社會領袖的身份出席過中聯辦簡報會，故認為自己在短期內不會被制裁，又指出若因為政治理念而受制裁是令人髮指。惟她透露，正做好預防措施，包括已變賣在美資產。 葉劉淑儀又稱，若香港通過《基本法》23條，代表通過一條香港式國安法（passing a national security law Hong Kong-style），所有投下贊成票的議員都可能被制裁。曾在美國進修及生活的葉劉自言，過去喜愛在美國居住，惟不幸地美國已變得反華情緒高漲，加上疫情嚴峻，不再踏足美國對自己沒有損失。

葉劉席無綫節目《清心直說》時，透露已變賣在美資產。（葉劉淑儀FB）

同意林鄭離地：源於她的工作環境

葉劉出席無綫節目《清心直說》時，談及到特首林鄭月娥被指離地，葉劉同意有關批評，但就明白這是源於她的工作環境。曾出任保安局局長的葉劉稱，高級官員「上班有座駕出入，交往的都是公務員，談的是將子女送往哪裏、到哪裏休假」，生活方式難與市民保持接觸。

對於有12名港人潛逃離港，在中國水域被內地海警拘捕，葉劉認為應根據目前的法例及機制處理，不能因為是港人便要求內地放人或移交香港受審。她解釋，目前兩地沒有移交逃犯協議，內地對其水域內被捕者有司法管轄權。

單靠聘公關公司 短期難扭香港負面形象

被問到香港的國際形象一落千丈，葉劉認為，正正是因為香港作為中國的一部分，在中美「冷戰」下夾在最前線，成為國際議題，在西方媒體長期負面報導下，相信短期內也不能單靠聘請公關公司扭轉形象。她建議港府應多向港人及國際社會解釋，不能期望香港視美國為馬首是瞻、只仰望西方價值，又稱香港必須面對現實，重新定位，利用普通法制度爭取成為中國境內獨一無二的國際城市，才是「一國兩制」的意義所在。

▼美國制裁中港官員名單及理由▼